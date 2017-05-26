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29мая
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На насыпной набережной Благовещенска загорелся строительный вагончик

На насыпной набережной Благовещенска загорелся строительный вагончик

В понедельник вечером, 29 мая, в Благовещенске на насыпной набережной в районе ОКЦ загорелся строительный вагончик. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области информацию подтвердили. Сообщение о пожаре поступило в 21:04. Сейчас на месте работают два пожарных расчета специализированной пожарной части Благовещенска. Открытое горение уже ликвидировано. Пострадавших и погибших нет.

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#пожары #происшествия

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