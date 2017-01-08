Благовещенский гонщик Макар Черныш попал в серьезную аварию в Хабаровске

Участник чемпионата по дрифту «РДС-Восток 2017», гонщик из Благовещенска Макар Черныш попал в серьезное ДТП на соревнованиях в Хабаровске. После этого он сумел занять призовое место.

27-28 мая в Хабаровске проходил второй этап чемпионата по дрифту «РДС-Восток 2017». Макар Черныш вместе со своей командой прибыли для участия 26 мая. После регистрации начались тренировки. В одной из тренировочных сессий автомобиль Макара вышел из строя, в тот момент, когда он разогнался. Машина врезалась в бетонные блоки на прямых колесах.

«Разнесли всю подвеску, вплоть до того, что вырвало и подрамник, и все крепления с кузова. Нам ничего не оставалось делать, как делать, потому что квалификация была через три часа. Мы собрали из того что было, машину просто поставили на ход, лишь бы мне проехать квалификацию. Квалификацию проехал, занял предпоследнее место. Мы не унывали, всю ночь ковырялись в машине, собрали подвеску как смогли, собрали кузовщину. В принципе, она выглядела даже неплохо потом, не хватало только одной фары», – рассказал Макар Черныш ИА «Амур.инфо».

В итоге гонщик сумел занять на соревнованиях 3 место в личном зачете. В командном же зачете они вместе с напарником и вовсе стали победителями. Впрочем, Макар пострадал в аварии. При ударе он сгруппировался, однако голова «полетела» вперед. Как итог – травма шейных позвонков.

Несмотря на это, Макар Черныш остался доволен поездкой. Главное, говорит он, что после сложной аварии команда не сдалась и достойно выступила.

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Александр Авдеев