В Благовещенске мошенники пытаются «заработать» на телемарафоне «Крылья»

Деньги якобы на благотворительный телемарафон «Крылья» собирают на улицах Благовещенска. Горожане сообщают, что неизвестные молодые люди представляются волонтерами «Крыльев» и берут пожертвования. Причем собирают деньги прямо в пакеты.

Один из таких «волонтеров» рассказал, что собирает деньги на операцию для девочки с ДЦП из города Киров. «Я всем помогаю, она не одна, их много», – сказал парень. На вопрос, почему деньги собираются в пакет, он ответил, что у него сломался бак.

К ситуации подключились полицейские. Они проведут проверку – не мошенники ли эти «волонтеры». В любом случае, никакого отношения к благотворительному телемарафону «Крылья», который проводит «Альфа-канал», они не имеют.

Телемарафон «Крылья» в Благовещенске стартует 3 и 4 июня, работа ведется через российский детский фонд. В этом году средства собираются на лечение Арсения Реснянского, Евгении Дудченко и детей с ДЦП. Сбор средств будут вести реальные волонтеры в брендированной одежде.

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#Телемарафон Крылья

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Александр Авдеев