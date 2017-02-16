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В Благовещенске мошенники пытаются «заработать» на телемарафоне «Крылья»

В Благовещенске мошенники пытаются «заработать» на телемарафоне «Крылья»

Деньги якобы на благотворительный телемарафон «Крылья» собирают на улицах Благовещенска. Горожане сообщают, что неизвестные молодые люди представляются волонтерами «Крыльев» и берут пожертвования. Причем собирают деньги прямо в пакеты.

Один из таких «волонтеров» рассказал, что собирает деньги на операцию для девочки с ДЦП из города Киров. «Я всем помогаю, она не одна, их много», – сказал парень. На вопрос, почему деньги собираются в пакет, он ответил, что у него сломался бак.

К ситуации подключились полицейские. Они проведут проверку – не мошенники ли эти «волонтеры». В любом случае, никакого отношения к благотворительному телемарафону «Крылья», который проводит «Альфа-канал», они не имеют.

Телемарафон «Крылья» в Благовещенске стартует 3 и 4 июня, работа ведется через российский детский фонд. В этом году средства собираются на лечение Арсения Реснянского, Евгении Дудченко и детей с ДЦП. Сбор средств будут вести реальные волонтеры в брендированной одежде.

Просмотров всего: 831

#Телемарафон Крылья

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Стоят возле магазинов и не понятно то ли обманывают, толи правда собирают деньги на лечение.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    давно пора решить этот вопрос. Сбор денег на улицах города на любые средства (только если это не официальная акция в конкретном месте) должен быть под запретом. Кто их контролирует? На пиво они собирают или для помощи? Сколько по стране гастролирует мошенников с благостными лицами, так и тут. У тех, кто желает помочь всегда есть возможность перечислить средства на счета давно существующих фондов, которые предоставляют отчеты об истраченных средствах.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    В этом случае, вообще какое - то сумбурное действо.

    https://www.gazeta.ru/social/2017/05/19/10681691.shtml#page3

    Перовский суд Москвы обязал родителей Жанны Фриске вернуть благотворительной организации «Русфонд» средства, которые не пошли на лечение певицы. Ольга и Владимир Фриске должны будут выплатить фонду 21,6 млн руб.

    Спор из-за выделенных на лечение певицы денег продолжался больше года. После того как «Русфонд» подал исковое заявление по делу наследственного имущества Фриске, суд привлек ее отца Владимира Фриске, мать Ольгу Копылову (Фриске) и малолетнего сына Платона, интересы которого представляет гражданский муж Фриске телеведущий Дмитрий Шепелев.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    В микрахе стоит пацан возле Авоськи, КиК и От и ДО. Один и тот же. С ящиком, до всех докапывается. Я не сдержался и спросил про документы от врачей и т.д, он промямлил, что "их при себе нет, звоните по телефону" и отошел в сторону. Хотелось ему втащить

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Авантыч

    В микрахе стоит пацан возле Авоськи, КиК и От и ДО. Один и тот же. С ящиком, до всех докапывается. Я не сдержался и спросил про документы от врачей и т.д, он промямлил, что "их при себе нет, звоните по телефону" и отошел в сторону. Хотелось ему втащить



    Да, на Кэшке я его видел, потом исчез куда - то.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Стоят возле магазинов и не понятно то ли обманывают, толи правда собирают деньги на лечение.

    Можете быть уверенны это мошенники, которые работают не своими руками.

    В крупных городах на этом делают кучу денег. Не нужно включать совесть и сострадание, просто пройдите мимо.

  • Конрад

    Конрад
    49 минут назад

    Возле амурской ярмарки и товаров для дома видел их ещё.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    35 минут назад

    Куда обращаться, если видишь таких мошейников?

    Напротив кондитерской фабрики

    у магазина такой промышляет.

    Каждый день как на работу ходит.

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