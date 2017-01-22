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29мая
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сегодня, 19:36 0

В Приамурье определились победители праймериз «Единой России»

Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» огласило результаты предварительного голосования, которое прошло 28 мая. Об этом сообщает пресс-секретарь отделения Светлана Дурова.

Голосование было рейтинговым. Каждый житель, независимо от принадлежности к какой-либо общественной организации или политической системе, мог прийти на участок и проголосовать за одного или нескольких участников праймериз. Таким образом, сумма процентов голосов, поданных за всех участников на каждой из территорий, может превышать 100%.

«Считаю, что активность у жителей была на достаточно хорошем уровне, само голосование прошло в спокойной обстановке. Нарушений не было. Явка составила более 8%. Она для нас вполне ожидаемая. Благодарю всех граждан, которые проявили свою гражданскую активность, пришли в этот день на участки и помогли региональному отделению партии определить действительно сильных лидеров. Благодарю всех кандидатов предварительного голосования, которые решили принять участие в открытом, конкурентном и легитимном голосовании, выдвинули свои кандидатуры», – говорит секретарь регионального отделения партии Павел Тихончук.

Победителем праймериз по избирательному округу № 2 «Райчихинский объединенный» стал глава Райчихинска Виктор Радченко. Его результат составил 72,53%. По Свободному победу праздновал и.о. главы города Юрий Романов – 77,22%.

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#партии #политика #Райчихинск #Свободный

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