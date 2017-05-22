ВЦИОМ: россияне считают Приамурье одним из наиболее привлекательных дальневосточных регионов

В Благовещенске проходит третья всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока». Пленарную часть мероприятия открыл губернатор Амурской области Александр Козлов.

«Освоение восточных территорий является стратегической задачей Российского государства на протяжении последних двух столетий, и в настоящее время, по мнению ведущих отечественных демографов, без восточного вектора в экономической, геополитической политике у России нет будущего. Потому что все ресурсы и все транзитные мосты находятся здесь», – отметил глава Приамурья, открывая конференцию.

С итогами исследования мнения россиян о демографическом и миграционном потенциале Дальнего Востока собравшихся познакомила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

По результатам опросов, в рейтинге регионов России Дальний Восток по привлекательности находится на 4 месте. Наиболее привлекательными в нем россияне считают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Основной причиной оттока населения из Дальнего Востока специалисты называют негативные стереотипы – о сложности трудоустройства или малых возможностях для самореализации. 12% дальневосточников считают, что их регион находится в числе наиболее развитых в стране, 24% – верят в то, что он станет таковым в ближайшие 10 лет.

Меры, которые помогут удержать этих людей на Дальнем Востоке и привлечь жителей из других регионов, обсуждались на семинаре «Основы демографической политики, принятие новых мер демографического развития Дальнего Востока». В рамках семинара своими взглядами на решение проблемы поделились заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков, а также представители региональных властей Дальнего Востока, которые принимали участие в семинаре удаленно в режиме онлайн.

Среди прочих прозвучали предложения по расширению мер поддержки многодетных семей, разработке программы мотивации семей на рождение первого ребенка, закреплению и привлечению молодежи посредством внедрения производственных практик на местных предприятиях, расширению программы студотрядов и работы волонтеров.

В завершении первой пленарной сессии прошло торжественное подписание соглашений о сотрудничестве исследовательского центра по вопросам демографического развития Дальнего Востока и регионов ДВ. Первым соглашение подписал губернатор Амурской области Александр Козлов, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Демографическое развитие – это вопрос не краткосрочных планов, не среднесрочных, это вопрос целых поколений. То, что Дальний Восток стране нужен, это бесспорно, и те планы, которые сегодня оформляются в виде документов, очень важны, потому что они закрепляют ответственность определенных должностных лиц, которые должны способствовать их реализации. Мы, дальневосточники, мы здесь живем, мы видим те проблемы, с которыми сталкиваемся ежедневно, поэтому наше мнение является ключевым. Устранение этих проблем будет способствовать привлечению сюда еще большего населения и, самое главное, позволит нашим молодым мамам рожать детей двух, трех и более, если они считают это нужным. Но надо еще обеспечить качественное образование этим детям, работу и достойную заработную плату. Когда рождается план действий, тогда можно в ежедневном ключе контролировать его выполнение. И мне очень приятно, что министерство Дальнего Востока взяло на себя эти функции и объединило показатели планирования в единый документ – концепцию демографического развития Дальнего Востока», – подчеркнул глава региона.

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Александр Авдеев