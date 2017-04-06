Амурское заксобрание попросят ввести наказание за невывоз мусора

В Свободном состоялось заседание административного совета, темой которого стали несанкционированные свалки. Таких в городе насчитали 80. Собравшиеся решили бороться с возникшей проблемой.

Такие свалки, отметили собравшиеся, устраивают жители частного и коммунального секторов, предприниматели. В итоге город становится все более загрязненным. Законом установлено, что физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны заключать договоры на сбор и вывоз мусора со специализированными организациями. Однако наказание за неисполнение этого не предусмотрено.

По сведениям директора ООО «Спецавтотех» Олеси Языковой, в Свободном на сегодняшний день к нарушителям, которые не заключают договоры, относятся 40% индивидуальных предпринимателей города.

Участники заседания решили обратиться к депутатам законодательного собрания Амурской области с просьбой ввести наказание за незаключение со специализированными организациями договоров на вывоз мусора. Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, такую меру поддержал и.о. главы города Юрий Романов.

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Александр Авдеев