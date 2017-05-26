Моховую Падь заволокло дымом с городской свалки

В понедельник, 29 мая, микрорайон Моховая Падь в Благовещенске заволокло дымом. Как сообщают очевидцы, его принесло с городской свалки, расположенной между микрорайоном и Новотроицким шоссе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области рассказали, что на территории свалки наблюдается тление. «В настоящее время там работает спецтехника: три бульдозера, два самосвала, погрузчик. Тушение осложняют сильные порывы ветра. Все усилия направлены на недопущение распространения огня», – сообщили в пресс-службе.

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Александр Авдеев