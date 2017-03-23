В Амурской области более 300 выпускников сдали первый ЕГЭ

Амурские школьники 29 мая сдали первый Единый государственный экзамен. На выбор было два предмета – информатика и география. В Благовещенске экзамены сдавали более 300 выпускников. Экзамен принимали в двух школах – 13-й и 26-й.

И информатика, и география не являются обязательными для сдачи. Это предметы по выбору, которые сдаются для поступления в вузы. Школьники имеют право даже отказаться от сдачи в последний момент. Один из выпускников так и сделал, зайдя только предупредить, что передумал сдавать ЕГЭ.

«К физике готовился, к математике, русскому. К географии – нет. Потому что несложный предмет, вчера один вариант прорешал вечером и все», – поделился учащийся лицея № 11 Благовещенска Илья Ременев.

«Просто прорешивал много вариантов и заданий. Из дома не выходил никуда», – рассказал учащийся школы № 14 Благовещенска Павел Рыбалко.

«Мандража нет, есть хочется», – добавил учащийся школы № 12 Благовещенска Максим Высоцкий.

Выходить из класса ученикам запрещено, в туалет можно только в сопровождении общественных наблюдателей. На школу их примерно 30-40 человек – в основном педагоги. Учителей географии и информатики предусмотрительно не позвали.

«Общественный наблюдатель имеет право выбора – может находиться в аудитории в течение всего экзамена, если он туда входит, то он уже не выходит. Еще есть общественные наблюдатели, которые могут находиться вне аудитории, в коридоре», – рассказала общественный наблюдатель, учитель школы № 28 Благовещенска Наталья Баринова.

В 26-й школе выпускников рассадили в девяти кабинетах, большинство ребят 29 мая сдавали информатику. Компьютер намеренно перемешал списки ребят, соединив в аудиториях учащихся из разных школ. По правилам, пустые классы, а также шкафы и даже мойки опечатали.

За происходящим наблюдали камеры, в каждой аудитории их по три штуки. Экзамен могут видеть в режиме онлайн по всей стране. Наблюдатели вспоминают, что однажды им позвонили во время ЕГЭ из Москвы, спутав футляр для очков с сотовым телефоном. Из-за одного нарушения могут обязать всех пересдавать экзамен.

Правила сдачи экзамена с прошлого года почти не изменились. Нововведения касаются бланка регистрации, в котором появились новые поля.

«Внизу появилось окошечко, в котором организатор ставит количество замененных ответов. Так как ребята имеют право ошибочные ответы заменить, у них есть такое поле. Теперь организатор ставит внизу подпись и количество замененных ответов. Ну а по своей структуре экзамены остались теми же», – сказал руководитель пункта приема экзамена № 1 008, заместитель директора школы № 26 Благовещенска Дмитрий Продашанов.

Географию сдавали 3 часа, и почти 4 – информатику. Пересдать экзамены по выбору сразу нельзя, только в следующем году. Результаты объявят 14 июля.

Сейчас выпускникам нужно готовиться к другим испытаниям. Следующий экзамен является обязательным – это математика, которую будут сдавать 31 мая.

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Екатерина PL