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сегодня, 17:15 15

Благовещенск присоединится к всероссийской акции против детского омбудсмена

Благовещенск присоединится к всероссийской акции против детского омбудсмена

30 мая с 12:00 до 13:00 в Благовещенске пройдет протестный пикет Родительского всероссийского сопротивления. Город присоединится к всероссийскому протесту проювенальной позиции детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Мероприятие организуют возле здания областного правительства.

Родительские организации России считают, что ряд действий Анны Кузнецовой указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к разрушительным последствиям для российских семей.

Волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина – проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». С чем не согласны родительские организации страны, которые ссылаются на десятки историй с трагическим концом, когда детей изымали из семей.

По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. После некоторые родительские организации в знак недоверия омбудсмену покинули совет при уполномоченном.

Недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой, для обмена опытом с финскими коллегами, еще больше усилила напряжение. «При этом беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей без обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии. Ведь реализация действующей стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам – неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях и так далее», – сообщили в пресс-службе РВС.

Случай необоснованного вмешательства, как говорят общественники, есть и в Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», у жительницы поселка Бурея Амурской области силой забрали шестимесячного младенца из-за того, что женщина отказывалась ставить ребёнку прививку от гепатита. Ребенка вернули только после звонка в областное правительство.

Тем временем в мэрии прокомментировали, что в администрацию Благовещенска уведомление о проведении протеста, как того требует законодательство, в установленный срок не поступало. Соответственно, эта акция будет несанкционированной.

Просмотров всего: 2072

#дети #жизнь #российская власть

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    6 часов назад

    Даже самую пропитую мать дети любят больше, чем чистюлю из соц.защиты.

  • СВС

    СВС
    6 часов назад

    "Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя".

    М.А. Булгаков "Собачье сердце"

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Поддерживаю хмыка +100000000000

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Хмык

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.



    ну так и депутатов всех уровней разогнать .. от них столько же толку как от омбудсменов.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    АКЦИОнер

    Хмык

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.



    ну так и депутатов всех уровней разогнать .. от них столько же толку как от омбудсменов.



    Ну... Полеванов уже показывал, что без депутатов вполне можно жить.



  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Хмык

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.



    Разогнать-то их может быть и разгонят.

    Только вот деньги до детей всё равно не дойдут.

  • full

    full
    2 часа назад

    Хмык

    АКЦИОнер

    Хмык

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.



    ну так и депутатов всех уровней разогнать .. от них столько же толку как от омбудсменов.



    Ну... Полеванов уже показывал, что без депутатов вполне можно жить.



    Да и без Полеванова тоже жить можно.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    full

    Хмык

    АКЦИОнер

    Хмык

    Толку от этих омбудсменов ноль.

    Разогнать всех, а их зарплаты отдать на лечение детям.



    ну так и депутатов всех уровней разогнать .. от них столько же толку как от омбудсменов.



    Ну... Полеванов уже показывал, что без депутатов вполне можно жить.



    Да и без Полеванова тоже жить можно.



    Не. Губернатор и правительство нужны. Есть вещи в которых без них не обойтись. Но и тут надо сильно сокращать. Правда, предварительно убрав с них кучу функций. Ненужных, но требующих людей



  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    второй омбудсменский майдан? ))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    nerro

    второй омбудсменский майдан? ))



    Так майданов еще не приехал?

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    каждый их отчет о положительных результатах составлен для оправдания собственного существования. Если вдуматься, сколько пиявок сидит в кремле, чтобы тупо сосать бабло из бюджета. куча дублирующих друг друга ведомств, а в каждом ведомстве толпа заместителей и всяких начальников-подначальников. Но каждый дармоед точно знает, что положительная (нередко липовая) статистика - гарант завтрашней зарплаты. в советском союзе дети были вполне защищены на уровне государства без всяких омбудсменов. Основной защитой детей по законам природы должны быть только родители, а не казенные тетки.

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    ФИО

    каждый их отчет о положительных результатах составлен для оправдания собственного существования. Если вдуматься, сколько пиявок сидит в кремле, чтобы тупо сосать бабло из бюджета. куча дублирующих друг друга ведомств, а в каждом ведомстве толпа заместителей и всяких начальников-подначальников. Но каждый дармоед точно знает, что положительная (нередко липовая) статистика - гарант завтрашней зарплаты. в советском союзе дети были вполне защищены на уровне государства без всяких омбудсменов. Основной защитой детей по законам природы должны быть только родители, а не казенные тетки.



    ++++++++++++++++++++++

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    в Германии у российской семьи забрали ребенка за то что те не хотели, чтобы гендерная политика в школе или садике по суди ведущая к гомосексуализму была напраалена на их ребенка. По сути интересы общества выше института семьи и брака, а когда общество гнилое?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    9 минут назад

    vertex

    nerro

    второй омбудсменский майдан? ))



    Так майданов еще не приехал?



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