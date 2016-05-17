Благовещенск присоединится к всероссийской акции против детского омбудсмена

30 мая с 12:00 до 13:00 в Благовещенске пройдет протестный пикет Родительского всероссийского сопротивления. Город присоединится к всероссийскому протесту проювенальной позиции детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Мероприятие организуют возле здания областного правительства.

Родительские организации России считают, что ряд действий Анны Кузнецовой указывает на её соглашательскую «проювенальную» позицию, деятельность в рамках которой приведет к разрушительным последствиям для российских семей.

Волна возмущения в адрес омбудсмена прокатилась после заявления Кузнецовой об итогах исполнения поручения президента РФ Владимира Путина – проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения неправомерного вмешательства в семью. По итогам этой проверки, которой руководил специально созданный Общественный совет при омбудсмене, Кузнецова заявила, что в России, «выявлены лишь единичные случаи незаконного изъятия детей из семей». С чем не согласны родительские организации страны, которые ссылаются на десятки историй с трагическим концом, когда детей изымали из семей.

По мнению общественников, Кузнецова не потребовала настоящей проверки, а отчёты из регионов опираются на подлог обстоятельств. После некоторые родительские организации в знак недоверия омбудсмену покинули совет при уполномоченном.

Недавняя поездка Анны Кузнецовой в Финляндию, известную своей ювенальной практикой, для обмена опытом с финскими коллегами, еще больше усилила напряжение. «При этом беспокойство родителей вызывает информация об активном продвижении на подпись главе государства ко Дню защиты детей без обсуждения с общественностью новой Национальной десятилетней стратегии. Ведь реализация действующей стратегии уже привела к широкому распространению практики необоснованного вмешательства в семьи и отобрания детей по любым поводам – неуплата за услуги ЖКХ, бедность обстановки, наказание в воспитательных целях и так далее», – сообщили в пресс-службе РВС.

Случай необоснованного вмешательства, как говорят общественники, есть и в Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», у жительницы поселка Бурея Амурской области силой забрали шестимесячного младенца из-за того, что женщина отказывалась ставить ребёнку прививку от гепатита. Ребенка вернули только после звонка в областное правительство.

Тем временем в мэрии прокомментировали, что в администрацию Благовещенска уведомление о проведении протеста, как того требует законодательство, в установленный срок не поступало. Соответственно, эта акция будет несанкционированной.

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#дети #жизнь #российская власть

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Екатерина PL