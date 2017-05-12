Занимавшимся сексом на крыше благовещенской высотки может грозить «административка»

Парню и девушке, которые занимались сексом на крыше высотного дома по адресу: улица Политехническая, 1, может грозить административное наказание. По сведениям ИА «Амур.инфо», речь идет о статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», то есть «Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По данным информагентства, инцидент произошел 26 мая. Очевидцы сняли на видео, как в дневное время парень и девушка занимаются сексом на крыше многоэтажного дома № 1 по улице Политехнической.

Как рассказал директор управляющей компании, к которой относится дом, свободного доступа на крышу нет. Молодые люди либо подобрали ключи к замкам, поскольку все они целы, либо использовали отмычки и подобные приспособления. Директор уточнил, что видел ролик, о котором идет речь. Кто на нем запечатлен, неизвестно.

«Ко мне это видео попало в субботу вечером, мне его прислали на телефон. Я сразу же позвонил охраннику, он проверил все замки, выходы на чердак, крышу. Все везде было цело, везде замки висели», – сказал он.

В то же время, отметил директор, в одном из подъездов был обнаружен подозрительный замок – не исключено, что его открывали. Этот замок 29 мая поменяли. Управляющая компания приняла решение усилить меры по наблюдению за доступом на крышу.

В полиции Благовещенска рассказали, что на место выезжали стражи порядка, по данному факту сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Полицейские устанавливают свидетелей инцидента.

Просмотров всего: 5088

#происшествия

распечатать

Александр Авдеев