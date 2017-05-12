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Занимавшимся сексом на крыше благовещенской высотки может грозить «административка»

Занимавшимся сексом на крыше благовещенской высотки может грозить «административка»

Парню и девушке, которые занимались сексом на крыше высотного дома по адресу: улица Политехническая, 1, может грозить административное наказание. По сведениям ИА «Амур.инфо», речь идет о статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», то есть «Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

По данным информагентства, инцидент произошел 26 мая. Очевидцы сняли на видео, как в дневное время парень и девушка занимаются сексом на крыше многоэтажного дома № 1 по улице Политехнической.

Как рассказал директор управляющей компании, к которой относится дом, свободного доступа на крышу нет. Молодые люди либо подобрали ключи к замкам, поскольку все они целы, либо использовали отмычки и подобные приспособления. Директор уточнил, что видел ролик, о котором идет речь. Кто на нем запечатлен, неизвестно.

«Ко мне это видео попало в субботу вечером, мне его прислали на телефон. Я сразу же позвонил охраннику, он проверил все замки, выходы на чердак, крышу. Все везде было цело, везде замки висели», – сказал он.

В то же время, отметил директор, в одном из подъездов был обнаружен подозрительный замок – не исключено, что его открывали. Этот замок 29 мая поменяли. Управляющая компания приняла решение усилить меры по наблюдению за доступом на крышу.

В полиции Благовещенска рассказали, что на место выезжали стражи порядка, по данному факту сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Полицейские устанавливают свидетелей инцидента.

Просмотров всего: 5088

#происшествия

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • •••pajzii

    •••pajzii
    6 часов назад

    Да это сам охранник и был

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    5 часов назад

    Согласно ст. 20.1 КоАП РФ под мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Где в действиях молодых людей корреспондент разглядел мелкое хулиганство? Если только во время занятия сексом на крыше они громко выражались нецензурной бранью. И то, по определению крыша высотки общественным местом не является. Поэтому максимум, что может грозить парочке это общественное порицание.

  • aпчхее

    aпчхее
    5 часов назад

    A.N.Plat

    Согласно ст. 20.1 КоАП РФ под мелким хулиганством признается нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Где в действиях молодых людей корреспондент разглядел мелкое хулиганство? Если только во время занятия сексом на крыше они громко выражались нецензурной бранью. И то, по определению крыша высотки общественным местом не является. Поэтому максимум, что может грозить парочке это общественное порицание.



    не стесняйтесь!

    размножайтесь!

    вот где приспичило там и чпокайтесь,не,нуачотуттакого?

    выходишь в подьезд-а там самэц самку как собачку оседлал,детишек делают,нормально?

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    Зависть она такая...

  • god_save_the_queen

    god_save_the_queen
    5 часов назад



    выходишь в подьезд-а там самэц самку как собачку оседлал,детишек делают,нормально?



    а причём тут подъезд? вы часто на крышу выходите погулять?

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Туж2

    Зависть она такая...



    Согласен... Сам в молодости где придётся чпокался. Даже на скамейке на Амурском бульваре.

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    5 часов назад

    Молодость. Романтика. Респект

  • троль здесь

    троль здесь
    5 часов назад

    уже и на крыше дома спокойно сексом не заняться, найдётся тот кто снимет на телефон и скинет в интернет

  • Touareg

    Touareg
    3 часа назад

    Если оголишься перед маленькой девочкой, то тебя садят в тюрьму на несколько лет строгача. Зато если оголишься не только перед маленькой девочкой, а сразу перед сотней людей, среди которых тоже есть несовершеннолетние дети, то тебе грозит всего лишь штраф 1000 рублей. Двойные стандарты.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    надо было срочно "Сканер" вызывать, у них техника профессиональная, картинка получилась бы качественнее.

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Вот это преступление века, Наказать старшего дома, вахтера, Управляющую компанию. Почему посторонние на крыше. Прислать с Москвы группу по раскрытию особо тяжким преступлениям, виновных найти и расстрелять. Хотя может и другой вариант выдать премию за поднятия демографии в городе и выдать материнский капитал.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    ага... главное взять объяснения с управляющей компании догадались, а те еще и коментируют эту хрень))))

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Может это был демографический форум..?

    Чего пристали?

    Хотя... Это может быть и есть пресловутый "праймериз" едра.

    Тогда да, надо наказать.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад

    Oldlord

    .. Это может быть и есть пресловутый "праймериз" едра.



    Как далеки они (едросня) от народа.

    P.S. прям небожители ... епта.

  • Леонидова

    Леонидова
    2 часа назад

    Подумаешь, жалко что ли? Кому плохо от того, что им хорошо?)))))

  • full

    full
    2 часа назад

    С каких пор крыша дома стала общественным местом? И почему правоохранители, в кавычках, естесственно, видят что то там в высоте, а игровые автоматы на Центральном рынке в упор не видят?

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Каждую минуту кто-то занимается сексом, и что теперь??? Это физиология, потребность взрослых людей. Они делали это явно не для того, чтобы их оценили со стороны. Это примерно то же самое, что смотреть в окно, как бы и запретить нельзя, но и не разрешал никто...Новость явно не стоит заголовков, таких парочек по подъездам жмется, никому до них дела нет, лишь бы не мусорили и громко не разговаривали!

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    В СССР-секса не было/пока чинуши импотенты решают что делать с демографией-молодежь делает детей и не надо завидовать.А дебилам лучше своих девок тискать а не подглядывать!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    full

    С каких пор крыша дома стала общественным местом? И почему правоохранители, в кавычках, естесственно, видят что то там в высоте, а игровые автоматы на Центральном рынке в упор не видят?



  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Какие у нас бдительные граждане, блин. Это ж специально выискивать надо было

  • ALF

    ALF
    1 час назад

    чЧтож Вы так пристали к этой паре, ловили бы лучше реальных падонков которые промышляют с пивасиком под подъездами, нет же. Беспределить в городе можно а пот....ся уже нельзя

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    anschutka

    Какие у нас бдительные граждане, блин. Это ж специально выискивать надо было



    Так бы коррупционеров в верхах на видео снимали.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ну, видите ли, голый зад, который на крыше разглядишь разве что в бинокль, оскоробляет обывателей, а ароматные обос...ые углы у жуйблюек - нет.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Предоставлю ключ от чердака своего дома. Оплата почасовая. Недорого.

    Фото- и видеосъёмка за дополнительную плату.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Животрепещущая тема.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    на каком этаже разглядели ребят.нормальный бы прошел и не обратил внимания

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

    Нету тут мелкого хулиганства так что не надо. Обязательные признаки это нецензурная брань и оскорбительное приставание к гражданам. А вот снимающие оскорбительно приставали к парочке :)

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    так вот где проходил мастер-класс по развитию демографии ))

  • nerro

    nerro
    1 час назад

  • foxik62

    foxik62
    8 минут назад

    Красавчики. Амурка уже по ЦТ опять прогремела. До этого был такой же сюжет про бомжей на газоне. Теперь стало цивилизованней.Растем.

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