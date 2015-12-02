В Февральске из-за местного жителя случился крупный пожар

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В воскресенье, 28 мая, в поселке Февральск тушили крупный пожар: пламя охватило сразу несколько строений, а работе пожарных мешал сильный ветер. Как выяснилось, возгорание случилось из-за местного жителя.

Пожар был обнаружен в 12:10. По улице Звездной, на подворье дома № 15/1, горели хозяйственные постройки. Через минуту подразделение пожарной охраны прибыло на место. В это время одна постройка была полностью охвачена огнем, и возникла угроза переброса пламени на рядом стоящие постройки и жилые дома. Обстановку осложняли сильный ветер, плотность застройки. Пожарные ликвидировали огонь, а также защищали ближайшие строения.

Из-за сильного ветра произошел переброс огня по сухой растительности на хозпостройку и забор на соседнем участке. Далее возгорание перешло в пал вблизи лесополосы. Огонь удалось остановить на площади 4 гектара.

В итоге были уничтожены три постройки, теплица, повреждения получили душ и сарай. Пострадавших нет.

Виновника пожара установили на месте. Им оказался собственник земельного участка, житель Февральска – именно он сжигал мусор и горючие материалы на своей территории в трех метрах от строений. На виновника был составлен административный протокол, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Видео: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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Александр Авдеев