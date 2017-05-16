Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:19 2

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: студенты, клинические психологи; православный психолог

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: студенты, клинические психологи; православный психолог

30 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор», организатором которых выступает МЧС России, и проекте студенческого психологического центра «Психоттабыч». Гости студии – студентки АмГУ, клинические психологи Радмила Либертас, Евгения Литвинова и Наталья Шевко. Ведущие утреннего эфира – Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В дневном эфире «Эха» выйдет программа «Я так дУмаю!». Тема – сохранение и восстановление психологической целостности в условиях социально-экономических потрясений. Гость студии – православный и кризисный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова на Семёновской Михаил Хасьминский (г. Москва). Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 100

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Лаконика

    Лаконика
    5 часов назад

    Православный психолог как православный сталинист, только еще смешнее.

  • full

    full
    1 час назад

    Даже клинический психолог звучит, как диагноз, а уж православный....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Чешские ученые предрекли катастрофу на Земле через пять лет: обзор прессы
Общество 1

Творческие коллективы и организации Благовещенска подключились к телемарафону «Крылья»
Общество 4

Стоимость автомобилей, оснащенных ЭРА-ГЛОНАСС, увеличится на 100 тысяч: обзор прессы
Общество 1

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: строительство собственного тела и профилактика детского дорожного травматизма