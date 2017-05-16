Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: студенты, клинические психологи; православный психолог

30 мая в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят о всероссийских соревнованиях «Человеческий фактор», организатором которых выступает МЧС России, и проекте студенческого психологического центра «Психоттабыч». Гости студии – студентки АмГУ, клинические психологи Радмила Либертас, Евгения Литвинова и Наталья Шевко. Ведущие утреннего эфира – Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В дневном эфире «Эха» выйдет программа «Я так дУмаю!». Тема – сохранение и восстановление психологической целостности в условиях социально-экономических потрясений. Гость студии – православный и кризисный психолог, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храма Воскресения Христова на Семёновской Михаил Хасьминский (г. Москва). Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Екатерина PL