Очевидцы: в Райчихинске жестко столкнулись автобус и легковушка

Фото: vk.com/rai_podslushano

В Райчихинске в районе перекрестка улиц Царькова и Литовченко произошло жесткое ДТП. Как сообщают очевидцы, 28 мая здесь столкнулись автобус и легковой японский автомобиль.

Удар получился лобовым. Оба транспортных средства получили повреждения передней части корпуса. Также очевидцы сообщают, что легковушка является такси. По данным ИА «Амур.инфо», люди в ДТП не пострадали.

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Александр Авдеев