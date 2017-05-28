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сегодня, 15:53 0

Очевидцы: в Райчихинске жестко столкнулись автобус и легковушка

Очевидцы: в Райчихинске жестко столкнулись автобус и легковушка
Фото: vk.com/rai_podslushano

В Райчихинске в районе перекрестка улиц Царькова и Литовченко произошло жесткое ДТП. Как сообщают очевидцы, 28 мая здесь столкнулись автобус и легковой японский автомобиль.

Удар получился лобовым. Оба транспортных средства получили повреждения передней части корпуса. Также очевидцы сообщают, что легковушка является такси. По данным ИА «Амур.инфо», люди в ДТП не пострадали.

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#ДТП #происшествия #Райчихинск #транспорт

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