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сегодня, 15:46 6

В День города в Благовещенске выступит Денис Майданов

В День города в Благовещенске выступит Денис Майданов
Фото: smolensk-i.ru

В Благовещенск на празднование Дня города, 3 июня, пригласили звездного исполнителя. В прошлом году это была группа «Любэ». В этом году на площади имени Ленина выступит певец Денис Майданов. Его пригласил губернатор Амурской области.

«Я хочу поздравить всех благовещенцев с предстоящим Днём города. Мы с Валентиной Сергеевной – мэром города – договорились, что качестве подарка нашему славному Благовещенску в этом году будет выступление Дениса Майданова, который поёт патриотичные песни, – сказал глава региона Александр Козлов. – Хочу отметить, что концерт организован за счёт людей, которым небезразличен город Благовещенск, из внебюджетных источников».

«Наш город – форпост. И репертуар исполнителя, которого вы пригласили на наш праздник, – это очень важно и интересно для нашего города. Его песни полностью соответствуют духу нашего города – приграничного, молодёжного и перспективного. Я думаю, это именно то, что понравится нашим жителям», – отметила мэр Валентина Калита.

Как сообщало Амур.инфо, мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Основные же празднования намечены на 3 июня. В этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой», также горожан ждут праздничные концерты и программы.

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска

Мероприятие

Время

Место

2 июня

Церемонии возложения цветов к памятникам:

– казакам-первопоселенцам

10:00

район Верхнеблаговещенского

– в честь подписания Айгуньского договора

10:00

район Верхнеблаговещенского

– Св. Иннокентию Вениаминову

10:30

перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия

– Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову

11:00

перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный

Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска

15:00

большой зал Общественно-культурного центра

Фестивальное движение «Культурный город на набережной»

18:00-21:00

ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия

3 июня

Велогонка на призы газеты «Дважды два»

12:00-14:00

ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина

Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков

12:00-17:00

Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк

Праздничная программа коллективов ОКЦ

14:00-17:00

площадь Общественно-культурного центра

Фестивальное движение «Культурный город на набережной»

18:00-21:00

ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия

Акция «Гулянье на Большой»

17:00-20:00

ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской

Концертная программа

20:00-21:50

площадь Ленина

Праздничный фейерверк

21:50-22:00

площадь Ленина

Просмотров всего: 481

#концерты #культура #праздники

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    19 минут назад

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    18 минут назад

    Господи, опять этот даун.

  • Local

    Local
    14 минут назад

    Всю жизнь я ждал этого эпохального события.

  • smoosy

    smoosy
    10 минут назад

    Мда... В Белогорск артисты лучше приезжают(((

  • Vlad2

    Vlad2
    7 минут назад

    До компании забыли пригласить Зверева, Моисеева, Бутырку...

  • Local

    Local
    4 минуты назад

    Лучше бы Варшавского привезли:

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