В День города в Благовещенске выступит Денис Майданов

Фото: smolensk-i.ru

В Благовещенск на празднование Дня города, 3 июня, пригласили звездного исполнителя. В прошлом году это была группа «Любэ». В этом году на площади имени Ленина выступит певец Денис Майданов. Его пригласил губернатор Амурской области.

«Я хочу поздравить всех благовещенцев с предстоящим Днём города. Мы с Валентиной Сергеевной – мэром города – договорились, что качестве подарка нашему славному Благовещенску в этом году будет выступление Дениса Майданова, который поёт патриотичные песни, – сказал глава региона Александр Козлов. – Хочу отметить, что концерт организован за счёт людей, которым небезразличен город Благовещенск, из внебюджетных источников».

«Наш город – форпост. И репертуар исполнителя, которого вы пригласили на наш праздник, – это очень важно и интересно для нашего города. Его песни полностью соответствуют духу нашего города – приграничного, молодёжного и перспективного. Я думаю, это именно то, что понравится нашим жителям», – отметила мэр Валентина Калита.

Как сообщало Амур.инфо, мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Основные же празднования намечены на 3 июня. В этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой», также горожан ждут праздничные концерты и программы.

Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска

Мероприятие Время Место 2 июня Церемонии возложения цветов к памятникам: – казакам-первопоселенцам 10:00 район Верхнеблаговещенского – в честь подписания Айгуньского договора 10:00 район Верхнеблаговещенского – Св. Иннокентию Вениаминову 10:30 перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия – Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову 11:00 перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска 15:00 большой зал Общественно-культурного центра Фестивальное движение «Культурный город на набережной» 18:00-21:00 ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия 3 июня Велогонка на призы газеты «Дважды два» 12:00-14:00 ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков 12:00-17:00 Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк Праздничная программа коллективов ОКЦ 14:00-17:00 площадь Общественно-культурного центра Фестивальное движение «Культурный город на набережной» 18:00-21:00 ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия Акция «Гулянье на Большой» 17:00-20:00 ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской Концертная программа 20:00-21:50 площадь Ленина Праздничный фейерверк 21:50-22:00 площадь Ленина

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Екатерина PL