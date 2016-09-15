В День города в Благовещенске выступит Денис Майданов
В Благовещенск на празднование Дня города, 3 июня, пригласили звездного исполнителя. В прошлом году это была группа «Любэ». В этом году на площади имени Ленина выступит певец Денис Майданов. Его пригласил губернатор Амурской области.
«Я хочу поздравить всех благовещенцев с предстоящим Днём города. Мы с Валентиной Сергеевной – мэром города – договорились, что качестве подарка нашему славному Благовещенску в этом году будет выступление Дениса Майданова, который поёт патриотичные песни, – сказал глава региона Александр Козлов. – Хочу отметить, что концерт организован за счёт людей, которым небезразличен город Благовещенск, из внебюджетных источников».
«Наш город – форпост. И репертуар исполнителя, которого вы пригласили на наш праздник, – это очень важно и интересно для нашего города. Его песни полностью соответствуют духу нашего города – приграничного, молодёжного и перспективного. Я думаю, это именно то, что понравится нашим жителям», – отметила мэр Валентина Калита.
Как сообщало Амур.инфо, мероприятия, посвященные 161-й годовщине областного центра, начнутся со 2 июня. Основные же празднования намечены на 3 июня. В этот день самой масштабной акцией станет «Гулянье на Большой», также горожан ждут праздничные концерты и программы.
Программа основных праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня рождения Благовещенска
|
Мероприятие
|
Время
|
Место
|
2 июня
|
Церемонии возложения цветов к памятникам:
|
– казакам-первопоселенцам
|
10:00
|
район Верхнеблаговещенского
|
– в честь подписания Айгуньского договора
|
10:00
|
район Верхнеблаговещенского
|
– Св. Иннокентию Вениаминову
|
10:30
|
перекресток ул. Ленина – пер. Св. Иннокентия
|
– Н.Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову
|
11:00
|
перекресток ул. Комсомольская – пер.Релочный
|
Праздничный концерт, посвященный 161-й годовщине со дня основания Благовещенска
|
15:00
|
большой зал Общественно-культурного центра
|
Фестивальное движение «Культурный город на набережной»
|
18:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия
|
3 июня
|
Велогонка на призы газеты «Дважды два»
|
12:00-14:00
|
ул. Ленина от ул. Шимановского до ул. Калинина
|
Праздничные программы для гостей Городского и Первомайского парков
|
12:00-17:00
|
Городской парк культуры и отдыха, Первомайский парк
|
Праздничная программа коллективов ОКЦ
|
14:00-17:00
|
площадь Общественно-культурного центра
|
Фестивальное движение «Культурный город на набережной»
|
18:00-21:00
|
ул. Краснофлотская от ул. Калинина до пер. Св. Иннокентия
|
Акция «Гулянье на Большой»
|
17:00-20:00
|
ул. Ленина от Пионерской до Островского; от Зейской до Краснофлотской
|
Концертная программа
|
20:00-21:50
|
площадь Ленина
|
Праздничный фейерверк
|
21:50-22:00
|
площадь Ленина
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