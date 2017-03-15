На премии Леонида Завальнюка вручат приз зрительских симпатий

В Амурской областной библиотеке встретились номинанты литературной премии Леонида Завальнюка. В этом году на победу претендуют девять авторов в трех номинациях. Награждение лауреатов пройдет в октябре, в день рождения именитого амурского писателя и поэта.

С творчеством номинантов можно познакомиться на сайте библиотеки. Там же можно поставить свою оценку. Работа, получившая наивысший балл, получит приз зрительских симпатий.

«Нужно популяризировать и творчество Леонида Андреевича Завальнюка, выдающегося земляка, писателя большого русского, который судьбой, творчеством был связан с амурской землей. Ну и в целях популяризации творчества наиболее значительных произведений современных амурских писателей. Своеобразие нашей премии в том, что себя никто не выдвигает, а право выдвижения номинантов имеют члены жюри и также победители, лауреаты прежних лет», – рассказал председатель жюри литературной премии имени Леонида Завальнюка Александр Урманов.

«Конечно же, здесь, в первую очередь, компетенция членов жюри, их художественный вкус. Конечно, есть момент субъективизма, то есть кому-то нравится творчество того или иного автора. Если мы посмотрим сейчас на список номинантов нынешний и прошлогодний, то свой след в литературе Приамурья они уже оставили либо они его прокладывают», – отметила секретарь литературной премии имени Леонида Завальнюка Наталья Киреева.

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Екатерина PL