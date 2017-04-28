Стоимость комплекса для запуска «Ангары» на Восточном оценили в 58 миллиардов рублей

Фото: spacegid.com

Ориентировочная стоимость комплекса для запуска ракеты-носителя «Ангара», который собираются возводить на космодроме Восточный, составит 58 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН».

В понедельник, 29 мая, на космодром прибыл замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Он осмотрел объекты первой очереди на космодроме, а также строящиеся объекты второй очереди. Кроме того, Тимур Иванов провел совещание с главой Роскосмоса Игорем Комаровым и представителями подведомственных организаций военно-строительного комплекса.

«Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 миллиардов рублей. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году», – сообщил представитель проектного института заместителю министра обороны.

Также Тимур Иванов осмотрел комплекс эксплуатации районов падения, который предназначен для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя.

Представители Роскосмоса сообщили, что на космодроме будут построены стоянки для вертолетов Ми-26 и Ми-8, складские помещения, автомобильная и железная дороги.

Как сообщало Амур.инфо, Роскосмос может перенести первый запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» с космодрома Восточный на Байконур. Кроме того, количество стартовых столов для ракет-носителей «Ангара» на Восточном предполагается сократить с четырех до двух.

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Александр Авдеев