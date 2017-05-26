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В первый день лета на юге Приамурья ожидаются заморозки

В первый день лета на юге Приамурья ожидаются заморозки
Фото: focus.ua

Ночью 31 мая и днем 1 июня местами по центральным и южным районам Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы – до 2 градусов.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, в эти дни понизится и температура воздуха. Так, в Благовещенске ночью 31 мая столбики термометров покажут +5...+7 градусов, днем – +13...+15. 1 июня ночью температура составит +7...+9 градусов, в дневные часы воздух прогреется примерно до +12.

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#погода

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