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29мая
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сегодня, 14:49 0

Благовещенец похитил гараж своего знакомого и сдал его на металлолом

Благовещенец похитил гараж своего знакомого и сдал его на металлолом
Фото: www.xohhi.com

В дежурную часть Благовещенска обратился 65-летний местный житель. Мужчина написал заявление о пропаже своего гаража. В итоге выяснилось, что кражу совершил знакомый потерпевшего.

27-летнего, ранее судимого за аналогичные преступления вора задержали оперативники. Он дал признательные показания. По предварительной информации, подозреваемый похитил гараж с различным имуществом и сдал его на пункт приема металлолома. Полицейские изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает амурское управление МВД.

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#закон #происшествия

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