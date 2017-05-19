Благовещенец похитил гараж своего знакомого и сдал его на металлолом

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В дежурную часть Благовещенска обратился 65-летний местный житель. Мужчина написал заявление о пропаже своего гаража. В итоге выяснилось, что кражу совершил знакомый потерпевшего.

27-летнего, ранее судимого за аналогичные преступления вора задержали оперативники. Он дал признательные показания. По предварительной информации, подозреваемый похитил гараж с различным имуществом и сдал его на пункт приема металлолома. Полицейские изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL