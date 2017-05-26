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Не выше 17 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая

Не выше 17 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая

В Амурской области 29 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут слабые и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью местами по северу возможен мокрый снег. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозу. Северный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11-16 метров в секунду.

Термометры ночью покажут 4…9 градусов тепла, местами по северу температура понизится до минус 2 градусов. Днем по северу столбики термометров остановятся на отметках 7…12 градусов выше нуля, по югу – плюс 12…17 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем временами пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13. Температура ночью составит 6…8 градусов тепла, днем – плюс 12…14 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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