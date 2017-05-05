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Неопознанный объект проделал дыру в балконном стекле у благовещенца

Неопознанный объект проделал дыру в балконном стекле у благовещенца

23 мая в Благовещенске в доме № 5 на улице Театральной жители одной из квартир услышали непонятный хлопок за окном. Когда обследовали балконное стекло, заметили аккуратное круглое отверстие 10 сантиметров в диаметре. Хозяева квартиры предполагают, что это была шаровая молния.

Днём в квартире на третьем этаже находилась няня с ребёнком. Около 16 часов женщина услышала странный хлопок, но, выглянув, ничего не заметила. Когда домой вернулся хозяин, он более внимательно осмотрел балкон и увидел круглое отверстие в стекле. Предположив, что отверстие от какого-то снаряда, мужчина вызвал полицию.

Прибывшие стражи порядка осмотрели место происшествия, но проверка проводиться не будет, так как хозяин отказался от написания заявления. По мнению хозяина квартиры, нет оснований считать, что отверстие проделано каким-либо снарядом – края стекла были гладкими, словно оплавленными. Вокруг валялись мелкие осколки. Ещё одно круглое отверстие, не более одного сантиметра в диаметре, обнаружили позже. Хозяева квартиры решили, что их посетила шаровая молния.

Синоптики не отрицают возможность возникновения шаровой молнии в принципе, но в данном случае сомневаются, что она могла возникнуть. «Погода 23 мая была прохладной – около +16 градусов днём, облачная, слабый кратковременный дождь, грозы не было. Ветер северный умеренный. Довольно странным было бы появление молнии без грозы, – прокомментировала ситуацию синоптик Светлана Казачинская. – Тем не менее шаровые молнии в Амурской области бывают. Есть задокументированный случай, когда в 1912 году такая молния залетела прямо в помещение метеобюро и там рассеялась».

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#животные #погода #природа #происшествия #экономика

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    "Предположив, что отверстие от какого-то снаряда, мужчина вызвал полицию", "По словам хозяина квартиры, нет оснований считать, что отверстие проделано каким-либо снарядом..." Странный какой-то мужчина.

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Будь снаряд 10 см в диаметре, пол квартиры снесло бы!

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    vitl33

    Будь снаряд 10 см в диаметре, пол квартиры снесло бы!



    вместе со стеклом.

    а здесь оплавленные края.

    З.Ы. Шаровая молния..

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Надо няню допросить. С пристрастием... Что-то химичила от скуки, внатуре.

  • Baska

    Baska
    14 минут назад

    шаровая молния)))))))))

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