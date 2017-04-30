Началась продажа билетов в беспересадочный ж/д вагон Благовещенск – Владивосток

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В областной столице открылась продажа билетов в беспересадочный железнодорожный вагон по маршруту Благовещенск – Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства области.

12июня в 18:02 по московскому времени вагон отправится из Владивостока. 15 июня в 19:23 по местному времени вагон отправится из Благовещенска, в составе поезда № 35.

Перевозки из Владивостока будут осуществляться с 12 июня по 10 сентября. Вагон будет ходить в составе поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва, с прибытием в Хабаровск в 06:20. Далее вагон будет прицепляться к поезду № 35 и продолжать движение в 12:20 по московскому времени до Благовещенска. В областную столицу поезд № 35 с беспересадочным вагоном будет прибывать в 08:01 по местному времени.

С 15 июня по 12 сентября беспересадочный купейный вагон будет курсировать по маршруту Благовещенск – Владивосток. Вагон из Благовещенска в 19:23 по местному времени начнет путь в составе поезда № 35 до Хабаровска, затем его прицепят к поезду № 100 сообщением Москва – Владивосток. Во Владивосток пассажиры прибудут в 23:30 по московскому времени.

«Главная задача реализации данной программы – повышение транспортной доступности к курортам Приморского края и мобильности жителей Амурской области», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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#транспорт

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Александр Авдеев