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сегодня, 13:39 3

Началась продажа билетов в беспересадочный ж/д вагон Благовещенск – Владивосток

Началась продажа билетов в беспересадочный ж/д вагон Благовещенск – Владивосток
Фото: expert17.ru

В областной столице открылась продажа билетов в беспересадочный железнодорожный вагон по маршруту Благовещенск – Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и строительства области.

12июня в 18:02 по московскому времени вагон отправится из Владивостока. 15 июня в 19:23 по местному времени вагон отправится из Благовещенска, в составе поезда № 35.

Перевозки из Владивостока будут осуществляться с 12 июня по 10 сентября. Вагон будет ходить в составе поезда № 99 сообщением Владивосток – Москва, с прибытием в Хабаровск в 06:20. Далее вагон будет прицепляться к поезду № 35 и продолжать движение в 12:20 по московскому времени до Благовещенска. В областную столицу поезд № 35 с беспересадочным вагоном будет прибывать в 08:01 по местному времени.

С 15 июня по 12 сентября беспересадочный купейный вагон будет курсировать по маршруту Благовещенск – Владивосток. Вагон из Благовещенска в 19:23 по местному времени начнет путь в составе поезда № 35 до Хабаровска, затем его прицепят к поезду № 100 сообщением Москва – Владивосток. Во Владивосток пассажиры прибудут в 23:30 по московскому времени.

«Главная задача реализации данной программы – повышение транспортной доступности к курортам Приморского края и мобильности жителей Амурской области», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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#транспорт

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Комментарии
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  • ГалГош

    ГалГош
    2 часа назад

    Хороша доступностьк курортам Приморского края.... Раньше целый поезд ходил, и билеты трудно было купить, а теперь - один вагон. Да еще и в Хабаровск ,наверное, несколько часов будет стоять вагончик... ооочень удобно и доступно....

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    59 минут назад

    Только что смотрел на сайте РЖД на 15 или 16 июня. Написано "В указанную дату поезд не ходит."

    Кому верить?

  • TatuK

    TatuK
    40 минут назад

    и каково интересно стоимость данного удовольствия?

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