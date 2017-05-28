За три дня на дорогах Приамурья погибли два человека: сводка ДТП

В Амурской области за три минувших дня, с 26 по 28 мая, зарегистрированы 11 автодорожных аварий. В них два человека погибли. Одно ДТП со смертельным исходом случилось в Ивановском районе, второе – в Тындинском.

Пятница, 26 мая

В 05:25 в Ивановском районе произошло ДТП с участием мопеда. В аварии есть погибший и пострадавший. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Подробности пока не сообщаются.

В 09:55 в Завитинске водитель 1963 года рождения, управляя трактором в нетрезвом виде, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель получил травмы.

Суббота, 27 мая

В 14:00 на 108 километре подъезда к Благовещенску, в Благовещенском районе, водитель 1991 года рождения, находясь за рулем Mazda Familia, не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажиры 1995 и 2017 годов рождения получили травмы.

В 19:45 на 4 километре автодороги Свободный – Буссе в Свободненском районе женщина-водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем Honda Fit, при проезде нерегулируемого перекрестка не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Ямаха» под управлением водителя 1992 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мототранспортного средства травмирован.

Воскресенье, 28 мая

В 01:00 в Бурейском районе водитель 1981 года рождения, находясь за рулем Toyota Sprinter, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП водитель травмирован.

В 04:00 на 22 километре автодороги Нижняя Полтавка – Зеньковка в Константиновском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП травмирован пассажир 1998 года рождения. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

В 10:10 на 2 километре автодороги Благовещенск – Бибиково водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2121, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Nissan Atlas. В результате травмирована женщина-пассажир 1950 года рождения из автомобиля ВАЗ-2121.

В 12:40 в Благовещенске в районе дома № 121 по улице 50-летия Октября водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Prius, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda Demio, с которым в итоге и столкнулся. В ДТП травмирована пассажир 2005 года рождения автомобиля Mazda Demio.

В 16:20 в Благовещенске в районе дома № 114 по улице Мухина женщина-водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, при движении задним ходом не убедилась в безопасности совершаемого манёвра и въехала в стоящий автомобиль Nissan Tiida. Травмирована женщина-пассажир 1980 года рождения из автомобиля Nissan Tiida.

В 15:50 в Благовещенске в районе дома № 171 по улице Зейской, 171, женщина-водитель 1965 года рождения, находясь за рулем Toyota Cami, перед разворотом не заняла крайне левое положение и столкнулась с попутным автомобилем Toyota Chaser. От удара автомобиль Toyota Cami перевернулся. Водитель Toyota Cami травмирована.

В 18:35 на 169 километре автодороги «Лена» в Тындинском районе произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Полицейскими устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Подробности случившегося не сообщаются.

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Екатерина PL