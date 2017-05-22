Жители Техаса сняли во время грозы несколько НЛО (видео)

Фото: planet-today.ru

Жителям американского штата Техас удалось снять несколько неопознанных летающих объектов во время грозы 24 мая. Видео с загадочными НЛО было опубликовано на видеохостинге YouTube, передаёт «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает информагентство, не исключено, что инопланетный корабль пытался подзарядиться электричеством от мощных зарядов молний.

В левой части видео можно разглядеть несколько тёмных объектов. Один из них неподвижно зависает между горизонтом и тучами. В своих комментариях интернет-пользователи отмечают, что НЛО напоминает гигантский ботинок. Во время ярких вспышек молний он просматривается отчётливее.

На кадрах хорошо видно, как после очередного разряда молнии прямо из центра грозового фронта вылетает ещё один объект. По всей вероятности, он состоит из двух частей, расположенных друг над другом. Спустя некоторое время он направился в сторону, где висел первый НЛО.

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Алексей Воскобойников