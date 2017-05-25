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За выходные дни в Приамурье удалось потушить три крупных природных пожара

За прошедшие выходные дни в Амурской области было зарегистрировано девять природных пожаров. В субботу их было зафиксировано пять, четыре из которых действовали уже несколько дней – в Зейском, Магдагачинском и Сковородинском районах. Однако в течение дня все возгорания, в том числе крупный пожар в девяти километрах от станции Ушумун, были ликвидированы.

Пятый пожар на площади 22 гектара обнаружили 27 мая в Свободненском районе в двух километрах от населенного пункта Разливная. Его тушили 34 человека. Возгорание удалось оперативно ликвидировать в тот же день. Всего на тушении пожаров в этот день было задействовано 225 человек, 54 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В воскресенье, 28 мая, на территории области зарегистрировали четыре природных пожара в Свободненском, Архаринском и Завитинском районах на общей площади 59 гектаров. На тушении задействовалио 98 человек и 27 единицы техники. Все возгорания ликвидированы. На сегодняшний день в Приамурье не зарегистрировано природных пожаров.

В области продолжает действовать особый противопожарный режим. По данным метеорологического прогноза Амурской области на 28 мая, I класс пожарной опасности установлен в четырех районах: Тындинском, Зейском, Магдагачинском, Сковородинском. IV класс пожарной опасности – в 12 районах: Свободненском, Мазановском, Шимановском, Бурейском, Архаринском, Завитинском, Октябрьском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Селемджинском, Благовещенском, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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