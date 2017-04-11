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От чего умирают жители Приамурья (инфографика)

От чего умирают жители Приамурья (инфографика)

По оценке Амурстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 апреля 2017 года составила 801 тысячу человек и за первый квартал уменьшилась на 800 человек. О причинах смерти амурчан – в инфографике Амур.инфо.

На первом месте с большим отрывом – болезни системы кровообращения. В эту категорию входят гипертонические заболевания, всевозможные гипертензии, болезни сосудов мозга и сердца, инсульты, инфаркты и т.д.

Далее по количеству преобладают болезни нервной системы. Это всевозможные параличи, воспаления нервной системы, болезни Альцгеймера, Паркинсона и прочее.

На третьем месте – 407 человек – умерли от новообразований. 402 из них – от рака.

В январе-марте 2017 года убыль населения составила 550 человек, в январе-марте 2016 года число умерших превышало число родившихся на 256 человек.

Количество браков в текущем году по отношению к 1 кварталу 2016 года слегка возросло, а количество разводов – уменьшилось.

Просмотров всего: 2719

#жизнь #здоровье

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Бублик

    Бублик
    4 часа назад

    Да же учитывая,что эти показатели хорошо подретушированы,все равно впечатляет.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    3 часа назад

    Более 13% от смертей - онкология.

    Не впечатляет всё это, а ужасает.

    Низкая доступность медицинской помощи, недальновидная оптимизация, поздняя диагностика заболеваний, низкий уровень жизни вот о чём говорит эта статистика.

    Меньше знаешь, крепче спишь.

  • TatuK

    TatuK
    3 часа назад

    медицина становится платной даже в поликлинике, если раньше физио процедуры посещали бесплатно, то сейчас стандартный набор бесплатно, а сверх нормы за плату.

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    TatuK

    медицина становится платной даже в поликлинике, если раньше физио процедуры посещали бесплатно, то сейчас стандартный набор бесплатно, а сверх нормы за плату.



    зато приятно осозновать, что живем в свободной и либерально-демократиченской стране, где у всех неограниченные возможности для личного обогащ успеха!

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    А если смерть от алкоголя, ДТП и самоубийства соединить в одну графу? Да и вообще, конкретно от отравления алкоголем немногие умирают - ведро надо выпить, а вот от последствий - да. Тут и инфаркты-инсульты, и ЖКТ, и нервные проявления, вплоть до сифилиса или туберкулеза, полученного от бездомной и безработной проститутки, которую на трезвую голову за километр бы обошел. А вообще, складывается впечатление, что мы обо всем смертных случаях из СМИ узнаем. Каждый день ДТП, потопы, пожары и всё со смертельными исходами, а статистику посмотришь - еще не все так ужасно, как кажется. Болезни - естественная причина смерти для человека. "Если б не мёрли, небо б подпёрли"

  • ВП

    ВП
    1 час назад

    Тому кто круговой график рисовал, глаз на жопу надо натянуть...

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    ЛиСа

    Более 13% от смертей - онкология.

    Не впечатляет всё это, а ужасает.

    Низкая доступность медицинской помощи, недальновидная оптимизация, поздняя диагностика заболеваний, низкий уровень жизни вот о чём говорит эта статистика.

    Меньше знаешь, крепче спишь.



    забыла написать курение ...

    А то онкология она потому что низка доступность..

    Прежде всего дурость личная. Потому что.

    А потом аааааааааа - у нас хреновое медицина.

    Спасите!

    З.Ы. Помоги себе сам

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Кварц

    А если смерть от алкоголя, ДТП и самоубийства соединить в одну графу? Да и вообще, конкретно от отравления алкоголем немногие умирают - ведро надо выпить, а вот от последствий - да. Тут и инфаркты-инсульты, и ЖКТ, и нервные проявления, вплоть до сифилиса или туберкулеза, полученного от бездомной и безработной проститутки, которую на трезвую голову за километр бы обошел.



    +++

  • АКВ

    АКВ
    1 час назад

    Смерть от алкоголя: расстройства поведения + убийства + самоубийства + транспортные несчастные случаи + отравления алкоголем - итого: 297, или около 10 %.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    51 минута назад

    Туж2

    ЛиСа

    Более 13% от смертей - онкология.

    Не впечатляет всё это, а ужасает.

    Низкая доступность медицинской помощи, недальновидная оптимизация, поздняя диагностика заболеваний, низкий уровень жизни вот о чём говорит эта статистика.

    Меньше знаешь, крепче спишь.



    забыла написать курение ...

    А то онкология она потому что низка доступность..

    Прежде всего дурость личная. Потому что.

    А потом аааааааааа - у нас хреновое медицина.

    Спасите!

    З.Ы. Помоги себе сам



    Курение - та ещё ж. Но курили всегда! Сейчас, сдаётся мне, цифра эта не выше, чем те же 10 лет назад. Или 20.

    А детская онкология?

    И поздняя диагностика - как раз из-за низкой доступности медицины (попробуй взять талон даже в электронной регистратуре!) и уровня жизни. Люди частенько глушат обезбаливающими симптомы, а потом их экстренно на скорой увозят, когда уже поздно что-то делать.

  • Туж2

    Туж2
    43 минуты назад

    ЛиСа

    Туж2

    ЛиСа

    Более 13% от смертей - онкология.

    Не впечатляет всё это, а ужасает.

    Низкая доступность медицинской помощи, недальновидная оптимизация, поздняя диагностика заболеваний, низкий уровень жизни вот о чём говорит эта статистика.

    Меньше знаешь, крепче спишь.



    забыла написать курение ...

    А то онкология она потому что низка доступность..

    Прежде всего дурость личная. Потому что.

    А потом аааааааааа - у нас хреновое медицина.

    Спасите!

    З.Ы. Помоги себе сам



    Курение - та ещё ж. Но курили всегда! Сейчас, сдаётся мне, цифра эта не выше, чем те же 10 лет назад. Или 20.

    А детская онкология?

    И поздняя диагностика - как раз из-за низкой доступности медицины (попробуй взять талон даже в электронной регистратуре!) и уровня жизни. Люди частенько глушат обезбаливающими симптомы, а потом их экстренно на скорой увозят, когда уже поздно что-то делать.



    Посмотрите вокруг сколько курят женщины..

    20 лет назад так точно не курили.

    на ходу, на лавочках в перерывах.

    так что цифра та еще...

    И тренд интересный. Мужики бросает, жен..нет.

    У на на работе курящик мужиков больше чем женщин..

    И детская онкология от туда же. Про пассивное курение не слышали.

    З.Ы. Почитайте понравиться..

  • anschutka

    anschutka
    35 минут назад

    Туж2

    забыла написать курение ...

    А то онкология она потому что низка доступность..

    Прежде всего дурость личная. Потому что.

    А потом аааааааааа - у нас хреновое медицина.

    Спасите!

    З.Ы. Помоги себе сам



    Не факт, онкология сейчас и у некурящих спортсменов не редкость

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