От чего умирают жители Приамурья (инфографика)

По оценке Амурстата, численность постоянного населения Амурской области на 1 апреля 2017 года составила 801 тысячу человек и за первый квартал уменьшилась на 800 человек. О причинах смерти амурчан – в инфографике Амур.инфо.

На первом месте с большим отрывом – болезни системы кровообращения. В эту категорию входят гипертонические заболевания, всевозможные гипертензии, болезни сосудов мозга и сердца, инсульты, инфаркты и т.д.

Далее по количеству преобладают болезни нервной системы. Это всевозможные параличи, воспаления нервной системы, болезни Альцгеймера, Паркинсона и прочее.

На третьем месте – 407 человек – умерли от новообразований. 402 из них – от рака.

В январе-марте 2017 года убыль населения составила 550 человек, в январе-марте 2016 года число умерших превышало число родившихся на 256 человек.

Количество браков в текущем году по отношению к 1 кварталу 2016 года слегка возросло, а количество разводов – уменьшилось.

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#жизнь #здоровье

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Анастасия Болотина