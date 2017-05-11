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Экс-премьер Греции Константинос Мицотакис умер на 99-м году жизни

Экс-премьер Греции Константинос Мицотакис умер на 99-м году жизни
Фото: Belrynok.com

Бывший премьер-министр Греции Константинос Мицотакис скончался в понедельник на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuter. «Сегодня в 01:00 по местному времени умер Константинос Мицотакис, в окружении людей, которые любили его», – говорится в сообщении семьи экс-премьера.

Константинос Мицотакис родился в городе Ханья на Крите. Он – племянник выдающегося политика, многократного премьер-министра Элефтериоса Венизелоса и отец нынешнего главы основной оппозиционной партии Греции «Новая демократия» Кириакоса Мицотакиса.

Константинос Мицотакис создал в 1977 году Партию новых либералов, в 1978 году вместе с членами своей партии вступил в ряды «Новой демократии», а позднее возглавил партии. В период с 1990 по 1993 год занимал должность премьер-министра страны. После поражения на выборах 1993 года покинул пост руководителя «Новой демократии», став почётным председателем этой партии.

Мицотакис был одним из старейших политиков, руководителей глав государств и правительств ХХ века, живущих на планете в XXI веке.

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#память #политика

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