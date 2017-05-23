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сегодня, 11:39 0

Свободненская детская железная дорога начнет работать 2 июня

Свободненская детская железная дорога начнет работать 2 июня

Свободненская детская железная дорога готовится к сезону летних пассажирских перевозок, который стартует 2 июня. За время летних каникул на детской железной дороге пройдут практику 1 120 юных железнодорожников, из них 560 ребят приедут из других населенных пунктов Приамурья.

В настоящее время подшефными предприятиями Забайкальской магистрали ведутся работы по подготовке комнат для проживания юных железнодорожников, четырех станций, техническому обслуживанию локомотивов, пассажирских вагонов и путевого комплекса. Все работы будут завершены к открытию летних перевозок, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

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#дети #Свободный #транспорт

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