Свободненская детская железная дорога начнет работать 2 июня
Свободненская детская железная дорога готовится к сезону летних пассажирских перевозок, который стартует 2 июня. За время летних каникул на детской железной дороге пройдут практику 1 120 юных железнодорожников, из них 560 ребят приедут из других населенных пунктов Приамурья.
В настоящее время подшефными предприятиями Забайкальской магистрали ведутся работы по подготовке комнат для проживания юных железнодорожников, четырех станций, техническому обслуживанию локомотивов, пассажирских вагонов и путевого комплекса. Все работы будут завершены к открытию летних перевозок, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
Просмотров всего: 351