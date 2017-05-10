Воспитанников амурских детдомов и приютов сводят в аквапарк и покатают на лошадях

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Ко Дню защиты детей министерство социальной защиты населения Амурской области проводит традиционный праздник для воспитанников детских домов и ребят из социальных приютов. Более 200 девочек и мальчиков из районов Приамурья приедут в Благовещенск на праздничные мероприятия.

В областной центр привезут детей из Шимановска, Завитинска, Ивановки, Малиновки, Новорайчихинска, Белогорска, Екатеринославки, Дмитриевки, Семиозёрки, Константиновки, Пояркова и Райчихинска. Всего в празднике примут участие 211 детей в сопровождении 50 воспитателей.

В программе мероприятий – посещение торгово-развлекательного центра, аквапарка, конноспортивного клуба и Городского парка, а также катание на теплоходе. Развлекать детей будут волонтёры – студенты Благовещенского педуниверситета и артисты местной творческой группы.

Праздник для детей состоится во вторник, 30 мая. Развлекательная программа начнётся в 09:45 с посещения аквапарка. Посещение Городского парка запланировано на 11:30. Прогулка на теплоходе начнётся в 12:30. Проведение экскурсии и развлекательной программы в конноспортивном клубе «Аллюр» назначено на 15:00.

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#дети #праздники

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Екатерина PL