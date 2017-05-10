Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

Воспитанников амурских детдомов и приютов сводят в аквапарк и покатают на лошадях

Воспитанников амурских детдомов и приютов сводят в аквапарк и покатают на лошадях
Фото: xn--70-6kcpbe8fh.xn--p1ai

Ко Дню защиты детей министерство социальной защиты населения Амурской области проводит традиционный праздник для воспитанников детских домов и ребят из социальных приютов. Более 200 девочек и мальчиков из районов Приамурья приедут в Благовещенск на праздничные мероприятия.

В областной центр привезут детей из Шимановска, Завитинска, Ивановки, Малиновки, Новорайчихинска, Белогорска, Екатеринославки, Дмитриевки, Семиозёрки, Константиновки, Пояркова и Райчихинска. Всего в празднике примут участие 211 детей в сопровождении 50 воспитателей.

В программе мероприятий – посещение торгово-развлекательного центра, аквапарка, конноспортивного клуба и Городского парка, а также катание на теплоходе. Развлекать детей будут волонтёры – студенты Благовещенского педуниверситета и артисты местной творческой группы.

Праздник для детей состоится во вторник, 30 мая. Развлекательная программа начнётся в 09:45 с посещения аквапарка. Посещение Городского парка запланировано на 11:30. Прогулка на теплоходе начнётся в 12:30. Проведение экскурсии и развлекательной программы в конноспортивном клубе «Аллюр» назначено на 15:00.

Просмотров всего: 315

#дети #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 6

В День города в Благовещенске выступит Денис Майданов
Общество

Свободненская детская железная дорога начнет работать 2 июня
Происшествия 5

Двое детей пострадали в авариях в Благовещенске
Общество

100 лет назад родился Джон Кеннеди