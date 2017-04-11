Мать основателя компании Uber погибла при крушении лодки

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Родители исполнительного директора компании Uber Трэвиса Каланика попали в аварию во время лодочной прогулки, в результате чего его мать погибла, а отец получил множественные травмы. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на BBC News.

Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк (штат Калифорния) вечером в пятницу, 26 мая. Лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и её 78-летний супруг Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и дала течь.

В результате ЧП мать Каланика погибла, отец находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Правоохранители проводят расследование происшествия.

В разосланном внутри компании письме случившееся названо «немыслимой трагедией». «Все в семье Uber знают, насколько Трэвис близок к своим родителям», – отмечается в сообщении.

Uber – международный сервис такси, работающий в 68 странах мира. В России услугами компании можно воспользоваться в девяти городах. Заказ такси доступен с помощью мобильного приложения, через него же пользователь может отслеживать передвижения зарезервированного автомобиля. Капитализация стартапа оценивается в 62,5 миллиарда долларов.

Трэвис Корделл Каланик – американский предприниматель, соучредитель пиринговой файлообменной компании RedSwoosh и сетевой транспортной компании Uber. В 2014 году Каланик был включён Forbes в список 400 самых богатых американцев, где занял 290-ю строчку с капиталом 6 миллиардов долларов.

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#происшествия #транспорт

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Алексей Воскобойников