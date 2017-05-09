Горячая вода в дома центральной части Благовещенска вернется на 10 дней позже

Фото: ob-zor.ru

Энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили к капитальному ремонту тепломагистрали центрального района. В связи с этим 29 мая в 08:00 здесь приостановлено горячее водоснабжение. Работы по замене порядка 530 метров коммуникаций продлятся до 20:00 19 июня. Это на 10 дней больше, чем планировалось изначально.

За это время специалисты цеха тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ проведут перекладку трубопроводов по улице Амурской от Мухина до Артиллерийской. Часть домов, у которых есть техническая возможность переключения на другие тепловые ветки, специалисты подключат раньше.

«Работа предстоит большая. Уже сегодня мы провели все земляные работы, вскрыли тепловую трассу, которая лежит на глубине 4 метров почти 40 лет. Чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимнее время, сегодня мы вынуждены увеличить срок капитального ремонта в связи с полным износом тепломагистрали. Помимо запланированной замены трубопровода, специалистам предстоит полностью заменить строительные конструкции – рассыпавшиеся лотки теплотрассы, провести ревизию всей запорной арматуры», – сказал главный инженер филиала «Амурская генерация» Алексей Яшин.

Теплотрасса центрального района была первой в Благовещенске. Ее построили в 1978 году. Парковый ресурс теплотрассы на исходе, поэтому ежегодно планомерно специалистами Благовещенской ТЭЦ проводится замена участков трубопровода. За отведенное время в 10-12 дней возможно заменить не более 400 метров. Вся длина этой теплотрассы составляет порядка 7 километров.

Подача горячей воды до 19 июня будет приостановлена в домах по следующим адресам:

– улица Амурская, 229, 236, 263, 270, 271, 273, 329, 331, 349, 351;

– улица Артиллерийская, 19, 20, 24, 31, 39, 44, 48/3, 52/1, 52/2;

– улица Батарейная, 2, 7, 7/1;

– улица Богдана Хмельницкого, 6, 54;

– улица Больничная, 19, 23, 24, 28;

– улица Горького, 155, 161, 163, 177, 194, 196, 236/2, 238, 240/1;

– улица Железнодорожная, 4, 4/1, 4/2;

– переулок Железнодорожный, 13;

– улица Загородная, 8, 10, 37;

– улица Зейская, 20, 212, 222, 256, 266, 268, 274, 283, 285, 295, 304, 317, 319, 319/1, 319/2, 323;

– улица Калинина, 1, 2, 4, 41, 52, 53, 61, 68, 68/2, 68/4;

– улица Комсомольская, 2, 3, 7, 11, 12, 16, 42, 50, 50/2, 49, 65, 54/2,61;

– улица Красноармейская, 128;

– улица Краснофлотская, 66, 135/1, 143, 151, 153, 189;

– улица Ленина, 140, 148, 150, 152, 154, 154/2, 158, 160, 171, 176, 176/2, 178, 180,185, 186, 187, 189, 192, 192/2, 193, 194, 194/2, 196, 196/1, 196/2, 197, 201, 203, 203/3, 205/1, 205/3, 205/7, 205/11, 207/1, 207/3, 209, 209/1, 209/3, 209/5, 211, 211/1, 211/3, 213, 231, 235, 237, 279/3, 281, 281/1, 283, 283/1, 283/3, 285;

– улица Мухина, 3, 3/1, 5, 5/1, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,18/2,18/4, 29, 31, 53/3;

– улица Нагорная, 2/2;

– улица Новая, 2, 4, 11;

– переулок Пограничный, 3, 7;

– переулок Релочный, 4, 5, 9, 10, 12;

– переулок Святителя Иннокентия, 2, 10;

– переулок Серышевский, 16, 57, 59, 59/1;

– переулок Уралова, 5, 5/1;

– улица Шевченко, 4, 44, 48.

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#ЖКХ

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Екатерина PL