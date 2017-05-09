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Горячая вода в дома центральной части Благовещенска вернется на 10 дней позже

Горячая вода в дома центральной части Благовещенска вернется на 10 дней позже
Фото: ob-zor.ru

Энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили к капитальному ремонту тепломагистрали центрального района. В связи с этим 29 мая в 08:00 здесь приостановлено горячее водоснабжение. Работы по замене порядка 530 метров коммуникаций продлятся до 20:00 19 июня. Это на 10 дней больше, чем планировалось изначально.

За это время специалисты цеха тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ проведут перекладку трубопроводов по улице Амурской от Мухина до Артиллерийской. Часть домов, у которых есть техническая возможность переключения на другие тепловые ветки, специалисты подключат раньше.

«Работа предстоит большая. Уже сегодня мы провели все земляные работы, вскрыли тепловую трассу, которая лежит на глубине 4 метров почти 40 лет. Чтобы предотвратить аварийные ситуации в зимнее время, сегодня мы вынуждены увеличить срок капитального ремонта в связи с полным износом тепломагистрали. Помимо запланированной замены трубопровода, специалистам предстоит полностью заменить строительные конструкции – рассыпавшиеся лотки теплотрассы, провести ревизию всей запорной арматуры», – сказал главный инженер филиала «Амурская генерация» Алексей Яшин.

Теплотрасса центрального района была первой в Благовещенске. Ее построили в 1978 году. Парковый ресурс теплотрассы на исходе, поэтому ежегодно планомерно специалистами Благовещенской ТЭЦ проводится замена участков трубопровода. За отведенное время в 10-12 дней возможно заменить не более 400 метров. Вся длина этой теплотрассы составляет порядка 7 километров.

Подача горячей воды до 19 июня будет приостановлена в домах по следующим адресам:

– улица Амурская, 229, 236, 263, 270, 271, 273, 329, 331, 349, 351;

– улица Артиллерийская, 19, 20, 24, 31, 39, 44, 48/3, 52/1, 52/2;

– улица Батарейная, 2, 7, 7/1;

– улица Богдана Хмельницкого, 6, 54;

– улица Больничная, 19, 23, 24, 28;

– улица Горького, 155, 161, 163, 177, 194, 196, 236/2, 238, 240/1;

– улица Железнодорожная, 4, 4/1, 4/2;

– переулок Железнодорожный, 13;

– улица Загородная, 8, 10, 37;

– улица Зейская, 20, 212, 222, 256, 266, 268, 274, 283, 285, 295, 304, 317, 319, 319/1, 319/2, 323;

– улица Калинина, 1, 2, 4, 41, 52, 53, 61, 68, 68/2, 68/4;

– улица Комсомольская, 2, 3, 7, 11, 12, 16, 42, 50, 50/2, 49, 65, 54/2,61;

– улица Красноармейская, 128;

– улица Краснофлотская, 66, 135/1, 143, 151, 153, 189;

– улица Ленина, 140, 148, 150, 152, 154, 154/2, 158, 160, 171, 176, 176/2, 178, 180,185, 186, 187, 189, 192, 192/2, 193, 194, 194/2, 196, 196/1, 196/2, 197, 201, 203, 203/3, 205/1, 205/3, 205/7, 205/11, 207/1, 207/3, 209, 209/1, 209/3, 209/5, 211, 211/1, 211/3, 213, 231, 235, 237, 279/3, 281, 281/1, 283, 283/1, 283/3, 285;

– улица Мухина, 3, 3/1, 5, 5/1, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,18/2,18/4, 29, 31, 53/3;

– улица Нагорная, 2/2;

– улица Новая, 2, 4, 11;

– переулок Пограничный, 3, 7;

– переулок Релочный, 4, 5, 9, 10, 12;

– переулок Святителя Иннокентия, 2, 10;

– переулок Серышевский, 16, 57, 59, 59/1;

– переулок Уралова, 5, 5/1;

– улица Шевченко, 4, 44, 48.

Просмотров всего: 1920

#ЖКХ

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Комментарии
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  • CherrySweet

    CherrySweet
    5 часов назад

    интересно, причем тут Зейская 20?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    5 часов назад

    Одну цифру не дописали, не проблема. Проблема в том, что не 2, а 3 недели без воды горячей быть. Замечательно, просто.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    5 часов назад

    Ничего страшного, думаю от этого еще никто не умерал...

  • Оляblg

    Оляblg
    5 часов назад

    микрорайон Европейский до сих пор без горячей воды((( хотя должны были дать 26 мая!!!!!

  • Vlad2

    Vlad2
    5 часов назад

    Николай Смирнов

    Одну цифру не дописали, не проблема. Проблема в том, что не 2, а 3 недели без воды горячей быть. Замечательно, просто.



    А что, по этому поводу, говорит законодательство?

  • комментатор

    комментатор
    5 часов назад

    Страшного конечно ничего в этом нет, но растущие затраты на электроэнергию никто не компенсирует.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    5 часов назад

    комментатор

    Страшного конечно ничего в этом нет, но растущие затраты на электроэнергию никто не компенсирует.



    Думаю, что компенсируется, счетчик горячей не крутится, ведь в данный период потребляется холодная для нагрева. А холодная вода в 5 раз дешевле горячей...То на то и выходит, может и не в полном объеме, но все же...

  • Vlad2

    Vlad2
    5 часов назад

    комментатор

    Страшного конечно ничего в этом нет, но растущие затраты на электроэнергию никто не компенсирует.



    коментатор, вы часом не из водоэлектровладельцев? Меня так больше волнует не выполнение договора оказания услуг со стороны этих самых владельцев - почему получатели услуг, каждый год, подчеркиваю - каждый год должны, мягко говоря, переносить этот беспредел с дискомфортом... вроде не скотина и не свиньи

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    5 часов назад

    Vlad2

    комментатор

    Страшного конечно ничего в этом нет, но растущие затраты на электроэнергию никто не компенсирует.



    коментатор, вы часом не из водоэлектровладельцев? Меня так больше волнует не выполнение договора оказания услуг со стороны этих самых владельцев - почему получатели услуг, каждый год, подчеркиваю - каждый год должны, мягко говоря, переносить этот беспредел с дискомфортом... вроде не скотина и не свиньи



    Можете не терпеть этот беспредел...отказаться от услуг горячего водоснабжения и установить свой котел подогрева....Как вариант....И водица круглый год горячая и никакого Вам дискомфорта...

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    Можете не терпеть этот беспредел...отказаться от услуг горячего водоснабжения и установить свой котел подогрева....Как вариант....И водица круглый год горячая и никакого Вам дискомфорта...



    Сириёзна? Ну тываще... Сам-то понял чо?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    Vlad2

    жизньжизниьжизнь

    Можете не терпеть этот беспредел...отказаться от услуг горячего водоснабжения и установить свой котел подогрева....Как вариант....И водица круглый год горячая и никакого Вам дискомфорта...



    Сириёзна? Ну тываще... Сам-то понял чо?



    А че водонагреватель слышал о таком????? Вроде на одной планете живем...И таким вариантом уже пользуются многие люди...Имею такое приспособленице и такие вот новости уже как 5 лет не будоражат меня и не вызывают не капельки гнева...

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    А че водонагреватель слышал о таком????? Вроде на одной планете живем...И таким вариантом уже пользуются многие люди...Имею такое приспособленице и такие вот новости уже как 5 лет не будоражат меня и не вызывают не капельки гнева...



    а ведро купил, на случай если они тебе теплый горшок отключат на полгода?

    Кстати и тележку с бидоном, ездить до ближайшей водо колонки за водой?

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    Vlad2

    жизньжизниьжизнь

    А че водонагреватель слышал о таком????? Вроде на одной планете живем...И таким вариантом уже пользуются многие люди...Имею такое приспособленице и такие вот новости уже как 5 лет не будоражат меня и не вызывают не капельки гнева...



    а ведро купил, на случай если они тебе теплый горшок отключат на полгода?



    Не нужно ерничать....Вот народ пошел....Настолько обленились, что отбери попробуй какое либо удобство, вони не оберешься, отбери попробуй лейку с горячей водой, так все жизнь остановилось, отбери попробуй вилку с ложкой так некоторые смотрю с голоду помрут... Я тебе на полном серьезе, а ты...Обмозгуй на досуге, хочешь зависеть от ТЭЦ, так ради бога, рви гланды на форумах и мойся в тазиках...

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    4 часа назад

    Vlad2

    жизньжизниьжизнь

    А че водонагреватель слышал о таком????? Вроде на одной планете живем...И таким вариантом уже пользуются многие люди...Имею такое приспособленице и такие вот новости уже как 5 лет не будоражат меня и не вызывают не капельки гнева...



    а ведро купил, на случай если они тебе теплый горшок отключат на полгода?

    Кстати и тележку с бидоном, ездить до ближайшей водо колонки за водой?



    а по поводу ведра, бидона и т.д. Так люди до сих пор так многие живут и не ноют

  • Vlad2

    Vlad2
    4 часа назад

    жизньжизниьжизнь

    а по поводу ведра, бидона и т.д. Так люди до сих пор так многие живут и не ноют



    в каменном веке вапще в пещере жили... и без ведра обходились и не ныли . Это предлагаешь?

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    4 часа назад

    На самом деле, с водонагревателем получается экономнее по деньгам, чем платить за подогрев воды. Уже ни один раз убеждались при подсчетах.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Ничего, с лета по новым подсчетам будете считать.

  • Парус

    Парус
    3 часа назад

    Вообще не понимаю. Это что за убожество то, чего себя так не уважать в этой жизни - "никто не умирал", "давайте потерпим". Вы в каком веке живете? Почему только в Благе так?

    Обогреватель? Нам не хватает 70 литров на троих. Мне одной не хватает - чтобы нормально промыть голову - шампунь, бальзам. Мыться "квадратно-гнездовым" способом - ничего приятного. Ребенок любит в душе постоять, я, муж... Нафиг надо. Давно пора уже жалобы отправлять. И не в местные органы, а отвозить документы в московские приемные.

  • NikaK

    NikaK
    3 часа назад

    Живу на Кантемирова 16/1 Почти три недели не было горячей воды. Вроде-бы включили 26 мая. А толку-то : 9-10 этажи практически без горячей воды - напор такой, что помыться в душе невозможно. Змеевик в ванной холодный. Звонила несколько раз в Управляйку( которая в Черемушках- на Батарейной 7), а воз и ныне там.... Куда можно пожаловаться на эти безобразия? Подскажите, пожалуйста

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    ValeriaMarley

    На самом деле, с водонагревателем получается экономнее по деньгам, чем платить за подогрев воды. Уже ни один раз убеждались при подсчетах.



    согласен. Но давайте вспомним, раньше и вареники, и пельмени сами лепили, а сейчас из магазина, многие хлеб дома пекут в хлебопечках... так и с водонагревателями, кому-то надо, кому-то без надобности.

    Но дело не в этом, мы говорим о том, что организации оказывающие нам услуги (вода, электроэнергия...), пользуясь нашей безграмотностью, пофигизмом, мягкотелостью, имеют нас во все... и как хотят. И из двух договаривающихся сторон - поставщики услуг и потребители (мы) в бесправном положении находимся МЫ, потребители. А как только МЫ нарушили договор, т.е. по каким-то причинам не оплачиваем их услуги, то они нас отымеют через суд, отключат энергию, не пустят в отпуск, отобрут квартиру... а мы, только попускаем сопли на форуме и терпеливо будем греть воду в чайнике, штоп умыть фейс, подмыть генеталии... хотя можно и не греть - есть моющие средства для холодной воды

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    Я ваще редко моюсь. Не проблема редко помытца и эти 20 денечков. А вот женщинам не позовидуешь. Хотя... Пока им не хватает воды помыть голову, где то в Африке умирают от жажды люди

  • Vlad2

    Vlad2
    3 часа назад

    виталя1979

    Я ваще редко моюсь. Не проблема редко помытца и эти 20 денечков. А вот женщинам не позовидуешь. Хотя... Пока им не хватает воды помыть голову, где то в Африке умирают от жажды люди



    Ндааа... не хватает нам росиянам доброты... очерствели.

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    1 час назад

    В соответствии с п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденного постановлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (главный государственный санитарный врач РФ) от 7 апреля 2009 г. №20: В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток. Таким образом, в летнее время горячую воду можно отключать только на 14 суток!

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    25 минут назад

    Надо жалобу писать. Вот и все. И всем писать. Тогда может работать будут, а не прохлаждаться в теньке с сигаретой в зубах. И все будет делаться в установленные законом сроки.

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    14 минут назад

    Жалобу можно написать по истечение 14 суток, когда уже будут нарушены сроки.

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