Джамала вступилась за пранкера, снявшего штаны во время её выступления

Фото: РИА Новости

Украинская певица Джамала заявила, что не винит пранкера Виталя Седюка, прилюдно снявшего штаны во время её выступления на конкурсе «Евровидение-2017». Об этом, ссылаясь на издание «Обозреватель», пишет «Лента.ру».

«Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов», – заявила победительница «Евровидения-2016». Джамала подчеркнула, что хулиган испугался больше, чем она сама.

14 мая, во время выступления певицы на финале «Евровидения-2017» в Киеве, на сцену выбежал пранкер, укутанный австралийским флагом Австралии, и снял при всех штаны. В прямом эфире он успел провести на сцене с голыми ягодицами с полминуты, после чего охрана сориентировалась и вывела его за пределы съёмочной площадки. Сама же Джамала продолжила выступление, никак не отреагировав на произошедшее.

Некоторое время спустя Седюк объяснил свою выходку. «Я люблю Джамалу, мне нравится её творчество. Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни», – сказал пранкер.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что Седюку, которого он назвал «идиотом» и «позором страны», может грозить до пяти лет тюрьмы. Однако позже пранкера отпустили под личное обязательство.

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Алексей Воскобойников