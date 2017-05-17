Амурским военным психологам поступило современное оборудование

Фото: www.multipsychometr.ru

В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную на территории Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края, поступила партия современных аппаратно-программных средств – автоматизированных рабочих мест военного психолога. Психологи уже оценили преимущество АРМ при обследовании прибывшего молодого пополнения весеннего призыва.

Техника предназначена для повышения эффективности работы военных психологов благодаря применению компьютерных технологий при психодиагностическом обследовании военного и гражданского персонала, а также членов их семей. Автоматизированное рабочее место обеспечивает подготовку и проведение обследования в интерактивном и бланковом форматах.

Тестовая библиотека включает множество субъективных и проективных методик, оценивающих психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики обследуемых, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 257

#военные #технологии

распечатать

Екатерина PL