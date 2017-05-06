В Испании пьяный британец на внедорожнике сбил пешеходов

Фото: ren.tv

Восемь человек пострадали в Испании после того, как пьяный водитель сбил прохожих, гулявших в районе пешеходной зоны, и врезался в несколько машин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Europa Press.

ЧП случилось в муниципалитете Марбелья (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия). Авто, в котором находились двое граждан Великобритании, пытались остановить сотрудники Гражданской Гвардии. Вместо того, чтобы подчиниться требованию гвардейцев, водитель ударил по газам. Машина правоохранителей начала преследование. Внедорожник, водитель которого находился в нетрезвом состоянии, оказался на пешеходной улице Пуэрто Банус, где расположены дорогие спортивные клубы, и совершил наезд на трёх пешеходов. Это не остановило правонарушителя – он продолжил движение и на автотрассе A-7 столкнулся с несколькими автомобилями, в которых находились пять человек, которые также получили различные травмы.

Сотрудникам Гражданской Гвардии всё же удалось остановить внедорожник, водитель и пассажир задержаны. Также были задержаны ещё четыре человека, которые могут иметь отношение к случившемуся. Кем являются эти люди, Europa Press не уточняет.

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Алексей Воскобойников