В селе Пригородное порывом ветра сорвало крышу с административного здания

В Белогорске 28 мая во второй половине дня сильный ветер сорвал крышу административного здания в селе Пригородное Белогорского района. Сообщение о случившемся поступило от дежурного ЕДДС в 16:40. На место выехала оперативная группа пожарной части № 4 города Белогорска, спасатели, специалисты ДРСК. Также на месте присутствовал и глава Белогорского района.

Как сообщили в амурском управлении МЧС, крышу сорвало на площади 540 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Восстановительные работы специалисты запланировали на 29 мая.

Видео предоставлено @dtp_belogorsk

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Екатерина PL