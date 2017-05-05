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В селе Пригородное порывом ветра сорвало крышу с административного здания

В селе Пригородное порывом ветра сорвало крышу с административного здания

В Белогорске 28 мая во второй половине дня сильный ветер сорвал крышу административного здания в селе Пригородное Белогорского района. Сообщение о случившемся поступило от дежурного ЕДДС в 16:40. На место выехала оперативная группа пожарной части № 4 города Белогорска, спасатели, специалисты ДРСК. Также на месте присутствовал и глава Белогорского района.

Как сообщили в амурском управлении МЧС, крышу сорвало на площади 540 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Восстановительные работы специалисты запланировали на 29 мая.

Видео предоставлено @dtp_belogorsk

Просмотров всего: 724

#погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    6 часов назад

    Ну вот, теперь все деньги района придётся потратить на ремонт крыши ненужного (административного) здания!

  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    деньги уже потрачены, о чем вы говорите? Все украдено до Вас!!!

  • irish@

    irish@
    1 час назад

    А с чего Вы взяли, что здание не нужное? В этом здании работают люди, там же находится столовая.

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