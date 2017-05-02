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За минувшую неделю в Приамурье обнаружили два энцефалитных клеща

За минувшую неделю в Приамурье обнаружили два энцефалитных клеща
Фото: vedtver.ru

В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировано 242 случая укусов клещей, среди детей – 69. Всего за неделю исследовано 155 клещей, из них доставленных от пострадавших – 111. При исследований клещей от пострадавших выявлено два паразита, зараженных вирусом энцефалита, и 10 – боррелиями.

Проведены акарицидные обработки 120,8 гектара территорий летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных учреждений, зон отдыха, кладбищ и других объектов.

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний. В пунктах пропуска через государственную границу РФ в Амурской области при осуществлении санитарно-карантинного контроля в отношении туристов, лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#жизнь #здоровье #природа

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Комментарии
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  • Мазепа

    Мазепа
    4 часа назад

    На до бы депутатов всех в лес вывезти на прогулку, а то их там что-то много стало!!!

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