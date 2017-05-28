Двое детей пострадали в авариях в Благовещенске

Фото: syl.ru

В минувшие выходные в Благовещенске в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Всего с начала 2017 года на территории областного центра и Благовещенского района в авариях травмы получили 15 детей-пассажиров.

Первое ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 27 мая на 108 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Водитель автомобиля Mazda Familia не справился с управлением и слетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся. Водитель и двое пассажиров, в том числе полуторамесячный ребенок, получили травмы. Малыша перевозили в автолюльке.

В воскресенье, 28 мая, авария произошла в районе дома № 121 по улице 50-летия Октября. Водитель Toyota Prius не выдержал безопасную дистанцию и догнал в задний бампер впереди идущий автомобиль Mazda Demio. В аварии пострадала 11-летняя девочка-пассажир «мазды». Ребенок был пристегнут, но все равно получил травмы.

Из 15 ДТП, произошедших с начала этого года с участием детей-пассажиров, только в двух случаях были нарушены правила перевозки несовершеннолетних, сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения благовещенского отдела Госавтоинспекции Алексей Богданов.

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Нино Кохреидзе