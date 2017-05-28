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Двое детей пострадали в авариях в Благовещенске

Двое детей пострадали в авариях в Благовещенске
Фото: syl.ru

В минувшие выходные в Благовещенске в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Всего с начала 2017 года на территории областного центра и Благовещенского района в авариях травмы получили 15 детей-пассажиров.

Первое ДТП с участием несовершеннолетнего произошло 27 мая на 108 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». Водитель автомобиля Mazda Familia не справился с управлением и слетел с проезжей части. Автомобиль опрокинулся. Водитель и двое пассажиров, в том числе полуторамесячный ребенок, получили травмы. Малыша перевозили в автолюльке.

В воскресенье, 28 мая, авария произошла в районе дома № 121 по улице 50-летия Октября. Водитель Toyota Prius не выдержал безопасную дистанцию и догнал в задний бампер впереди идущий автомобиль Mazda Demio. В аварии пострадала 11-летняя девочка-пассажир «мазды». Ребенок был пристегнут, но все равно получил травмы.

Из 15 ДТП, произошедших с начала этого года с участием детей-пассажиров, только в двух случаях были нарушены правила перевозки несовершеннолетних, сообщил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения благовещенского отдела Госавтоинспекции Алексей Богданов.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    в том числе полуторамесячный ребенок, получили травмы. Малыша перевозили в автолюльке.Ребенок был пристегнут, но все равно получил травмы. - ща точно напишут закон что нужно в шлемах ездить)))

  • сибирячка

    сибирячка
    5 часов назад

    Альберт Клубника

    в том числе полуторамесячный ребенок, получили травмы. Малыша перевозили в автолюльке.Ребенок был пристегнут, но все равно получил травмы. - ща точно напишут закон что нужно в шлемах ездить)))



    был бы не пристегнут, неизвестно чем бы все закончилось

  • Мазепа

    Мазепа
    5 часов назад

    Как сидели инспектора по пропаганде, и неделали свою работу на улицах города, так и не будет порядка на дорогах, Дет сад Зейская Шимановского, пьяные мамшки детей забирают, ни кому дела нет!!! Только статистикой занимаются, недельку бы поработали там с 7. 20 до 8-20 и с 17.00 до 18. 20 сразу бы порядок навели!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    5 часов назад

    По любому информацию оставят без рассмотрения!!!

  • Алекс К

    Алекс К
    3 часа назад

    угу. щас возле сада встанут,и начнут рубить с мамашек по 3 тысячи за нос. от прогресс по русски мат.

    тут по городу 40 км везде знаки,а если более менее серьезное ДТП,то никакая люлька не спасет

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