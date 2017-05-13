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сегодня, 12:51 0

СМИ: у вируса-вымогателя WannaСry – явный азиатский след

СМИ: у вируса-вымогателя WannaСry – явный азиатский след
Фото: bleepstatic.com

Специалисты по кибербезопасности установили, что создателями вируса-вымогателя WannaСry могут быть выходцы из Южного Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщила газета South China Morning Post, передаёт ТАСС.

По данным издания, эксперты американской компании Flashpoint провели лингвистический анализ кода вируса, который выявил, что его создатель – явный носитель южного диалекта китайского языка. Один из использованных в первичном коде терминов характерен для южных областей Китая, а также Гонконга, Тайваня и Сингапура. Исследователи также установили, что изначально код был написан на китайском, после чего переведен на английский язык.

Ранее компания Symantec (США), занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, заявляла о возможной причастности к созданию вируса WannaCry северокорейских хакеров.

Как сообщало Амур.инфо, 12 мая неизвестные хакеры предприняли попытку взлома компьютеров с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тысяч атак с использованием вируса-шифровальщика. Наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных киберпреступники требовали от каждой жертвы заплатить по 600 долларов в криптовалюте Bitcoin. Как выяснилось, злоумышленники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало американское Агентство национальной безопасности.

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#интернет #криминал

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