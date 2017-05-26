Небольшой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 29 мая

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В Амурской области 29 мая ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. В отдельных районах севера Приамурья пройдет сильный дождь, возможен мокрый снег. Порывы северо-западного ветра составят 18-23 метра в секунду.

Термометры в южных и центральных районах области покажут 15…20 градусов выше нуля, в северных районах – плюс 11...16 градусов, по северо-западу – плюс 3…8 градусов.

В Благовещенске рано утром было 9 градусов тепла, западный ветер дул со скоростью 5-10 метров в секунду. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, преимущественно будет без осадков. Порывы западного ветра составят 15-20 метров в секунду. Термометры покажут 18…20 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL