100 лет назад родился Джон Кеннеди

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Ровно 100 лет назад родился 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Он с отличием окончил Гарвард и участвовал в боевых действиях в годы Второй мировой войны. После войны Кеннеди стал журналистом и, выиграв выборы, в 1947 году вошел в палату представителей Конгресса от Демократической партии.

В 1952 году он был избран в Сенат. Будучи сенатором, он поддерживал социальные программы и профсоюзы. В 1960 году Кеннеди выдвигает свою кандидатуру на пост президента США от Демократической партии, а его оппонентом стал Ричард Никсон. С незначительным перевесом голосов Кеннеди одержал победу на выборах. На посту президента Джон Кеннеди разрабатывает программу «Новых рубежей» – была поднята минимальная заработная плата, усовершенствовано социальное страхование, реорганизовано жилищное строительство. В области внешней политики у Кеннеди были как провалы (попытка вторжения на территорию Кубы), так и крупные достижения (разрешение Карибского кризиса).

В 1963 году 35-й президент США вместе с супругой Жаклин совершал поездки по стране, готовясь к новым выборам. 22 ноября в техасском Далласе Джон Кеннеди был смертельно ранен, он умер, не доехав до Парклендского мемориального госпиталя.

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Ежегодно 29 мая Вооружённые силы РФ отмечают День военного автомобилиста. В этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота. Основной её задачей была подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии. За короткий срок она фактически стала центром автотехнического обеспечения войск Российской армии и явилась прообразом всей будущей организации автомобильной службы и системы автотехнического обеспечения Вооружённых сил.

День военного автомобилиста – это дань историческим традициям, заслугам военных автомобилистов в мирное и военное время, их огромному вкладу в повышение и укрепление оборонного потенциала России.

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29 мая свой праздник отмечают и ветераны таможенной службы. Во всех таможенных подразделениях России в этот день организуют торжественные праздничные мероприятия с выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией концертов.

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Сегодня – Международный день миротворцев Организации Объединённых Наций. Этот праздник учреждён Генассамблеей ООН в 2002 году Предложение об утверждении этого дня к руководству организации прозвучало в докладе «Специального комитета по операциям по поддержанию мира» ООН. В состав комитета входило более ста стран. В резолюции предложено государствам – членам ООН, неправительственным организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.

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90 лет назад родился советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Игорь Дмитриев. За свою жизнь Дмитриев сыграл сотни ролей в театре и кино. Фильмы с его участием до сих пор любимы миллионами российских зрителей – «Собака на сене», «Приключения принца Флоризеля», «Каин XIII», «Гамлет», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Звезда пленительного счастья», «Покровские ворота» и другие. Мало кто знает, но именно голосом Дмитриева говорит рассказчик в первых сериях мультсериала «Смешарики», а ещё актёр сыграл Голлума в телеспектакле 1985 года «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита».

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Алексей Воскобойников