Чешские ученые предрекли катастрофу на Земле через пять лет: обзор прессы

Фото: zelv.ru

Семья екатеринбуржцев накопила в квартире тонну мусора; в Чили строят телескоп за миллиард евро; вес населения планеты приближается к 300 миллионам тонн – об этом и не только пишет в сегодняшнем обзоре его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Уж так сложилось, что большинство сегодняшних сообщений, попавших в обзор – планетарного масштаба. Павел Андреевич решил, что не будет пересказывать «аргументонеделевское» интервью с телеведущим Карауловым. Все и без газеты знают, как сильно он любит президента России; не будет обращать ваше внимание на интересные, кстати сказать, рассуждения профессора-лингвиста о чистоте русского языка – сложно этому внимать, находясь за рулем. До чистоты ли… Можно, конечно, сказать и об исследовании провальной деятельности Медведева на посту премьера, но ведь это значит, говорить не о Медведеве, а совсем о другом…

«Я лучше сразу о вселенских проблемах. Договорились? Да, а те материалы, что я перечислил – все из «Аргументов неделi», – сообщает обозреватель.

Очень интересно

Читатели, вероятно, помнят, что в Китае в предновогодье заработал самый большой в мире радиотелескоп с диаметром зеркала рефлектора 304,8 метра. Но телескоп, который начали строить в Чили, еще больше поражает размерами. Аппаратура массой 5 000 тонн будет оснащена пятью сегментными зеркалами, диаметр каждого из которых зашкалит за 500 метров.

На строительство гиганта правительство Чили планирует потратить 1 миллиард евро. Телескоп позволит изучать планеты далеко за пределами Солнечной системы и заодно следить за обстановкой на околоземном пространстве. Об этом прочитано в «Известиях».

Летят утки

А вот о чем рассказал еженедельник «Труд-7». Группа чешских ученых опубликовала исследование, в котором говорится о том, что на Земле может наступить катастрофа, спровоцированная падением обломков кометы Энке – она должна сблизиться с Землей в 2022 году.

Диаметр ее обломков, которые упадут на планету, может составить до 200-300 метров. В этом случае массовой гибели людей избежать не удастся. Скорее всего, есть обломки и значительно больше, просто их невозможно изучить, из-за плотного кольца космического мусора, их окружающего.

«Представляете, если махина свалится на гигантский чилийский телескоп? Плакал миллиард долларов!» – опасается Павел Савинкин.

Не пропусти

А теперь о населении Земли, большей части которого осталось жить всего пять лет (ну, если обломки кометы действительно свалятся на голову). Английские ученые произвели целый ряд расчетов и узнали, что все население нашей планеты весит около 287 миллионов тонн. Уточняется, что более 18 тонн занимают полные люди.

Средний вес человека эксперты решили установить на отметке 62 килограмма вне зависимости от пола. Сдается обозревателю, эти самые ученые сделали очень красивый комплимент землянам по поводу их веса. Пишут об этом «Мире новостей».

Напишут же такое

Казалось бы, что после того, как стало известно, что в 2022 году наступит конец света, ученые не должны больше строить никаких прогнозов – ни погодных, ни насчет уровня жизни. Ан нет, хлебом не корми, дай показать себя ученым…

Так вот, как рассказал дайджест «Удивительный мир», американские ученые предрекли к концу XXI века исчезновение на планете кофе, бананов, а также авокадо и винограда. Им грозит дефицит влаги, общее повышение температуры, заражение корневой системы грибками и полное уничтожение. Правда, к тому времени человечество научится заменять все химией. В конце концов, уже сейчас вышеперечисленные продукты на 70 % – синтетические.

Впрочем, впереди рубеж – 2022 год.

На посошок

Ну и чтобы читатели не подумали, не со звезды ли свалился Павел Андреевич, он решил рассказать о сугубо нашенском, земном. В Екатеринбурге некие владельцы жилья три года не выносили мусор из квартиры и не проводили обязательных дезинфекционных действий. Распространившийся дурной запах доводил соседей до помешательства. И они обратились в суд. В итоге из квартиры, где проживала семья из трех человек, было вывезено уборщиками (интересно, за чей счет?!) более тонны мусора и всяческих отходов.

Могли бы и до 2022 года потерпеть...

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#СМИ

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Нина Гвоздкова