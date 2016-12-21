Центр Благовещенска с 29 мая остается без горячей воды

Фото: proufu.ru

Под плановые отключения горячего водоснабжения с 29 мая попадают дома центральной части Благовещенска. Энергетики продолжают подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Почти на две недели без горячей воды останутся жители Благовещенска в центральной части города от улицы Богдана Хмельницкого до Больничной между Ленина и Горького, а также в переулке Угловом, по улице Нагорной, в районе детской городской больницы и городской больницы № 1.

К подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду 2017–2018 года энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили с 10 мая. Горячее водоснабжение в областном центре отключают поэтапно. Закончить ремонтную кампанию планируют в сентябре.

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#жизнь #ЖКХ

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Нино Кохреидзе