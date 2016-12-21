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29мая
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Центр Благовещенска с 29 мая остается без горячей воды

Центр Благовещенска с 29 мая остается без горячей воды
Фото: proufu.ru

Под плановые отключения горячего водоснабжения с 29 мая попадают дома центральной части Благовещенска. Энергетики продолжают подготовку тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Почти на две недели без горячей воды останутся жители Благовещенска в центральной части города от улицы Богдана Хмельницкого до Больничной между Ленина и Горького, а также в переулке Угловом, по улице Нагорной, в районе детской городской больницы и городской больницы № 1.

К подготовке тепловых магистралей к следующему осенне-зимнему периоду 2017–2018 года энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили с 10 мая. Горячее водоснабжение в областном центре отключают поэтапно. Закончить ремонтную кампанию планируют в сентябре.

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#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Однолюб

    Однолюб
    24 минуты назад

    Они просто издеваются. Никакого графика не существует. Горького - Б. Хмельниукого вместо 3-х дней (10 - 12 мая) горячей воды не было 9 дней ( с 10 по 19 мая). Во всех нормальных городах уже давно сети закольцованы. За что платим?

  • Однолюб

    Однолюб
    3 минуты назад

    Холодное и горячее водоснабжение может прерываться, но не более 8 часов в месяц всего и не более 4 часов подряд, а в случае аварии - 24 часа. Для горячей воды есть дополнительное исключение – это пресловутое плановое отключение раз в год (обычно, летом), которое может длиться до двух недель. 9 дней уже есть и они отключают еще на 10 дней. Вопиющее нарушение закона.

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