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Темы «Эха Москвы в Благовещенске» на 29 мая: права граждан в сфере ЖКХ, интервью с профессором

Темы «Эха Москвы в Благовещенске» на 29 мая: права граждан в сфере ЖКХ, интервью с профессором

29 мая в утреннем эфире «Эха» поговорят об обеспечении прав граждан на качественные услуги ЖКХ. Гостем студии станет прокурор отдела по надзору в социальной сфере прокуратуры Амурской области Андрей Чуйко. Ведущие утреннего эфира – Михаил Митрофанов и Татьяна Удалова.

В дневном эфире «Эха» – интервью с профессором Цицикарского университета, заместителем председателя Амурской писательской организации Ли Яньлином. Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#ЖКХ #образование

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