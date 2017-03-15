Упавшая на автомобиль конструкция оказалась частью крыши девятиэтажки

Фото: instagram.com/dps_bl.kontrol

Конструкция, которая 28 мая упала на автомобиль в Благовещенске на улице Лазо, оказалась частью крыши девятиэтажного дома № 64 на улице Лазо. Жильцы рассказали, что ремонт кровли делали около трех лет назад.

Как рассказала Амур.инфо одна из жильцов дома Людмила Трифоновна, сорванное покрытие снесло с крыши над четвертым подъездом. Крыша в этом доме шатровая – на восточную и западную стороны. Сильный порыв западного ветра оторвал кусок покрытия вместе с «коньком», пронес от четвертого подъезда до первого и швырнул на припаркованный автомобиль.

На месте происшествия работали представители управляющей компании, обслуживающей дом, спасатели МЧС, полицейские. Часть крыши, придавивший машину, уже вывезли. Людмила Трифоновна говорит, что, если снова пойдет дождь, жильцов верхних этажей четвертого подъезда зальет.

«У нас делали ремонт крыши где-то три года назад. Года два назад уже срывало крышу, правда, с другого подъезда. Видимо, так сделали ремонт, что опять это случилось», – отмечает горожанка.

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#ЖКХ #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев