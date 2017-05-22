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Благовещенские байкеры проводили в аэропорт погибшего в Приамурье австралийца

Благовещенские байкеры проводили в аэропорт погибшего в Приамурье австралийца

В воскресенье, 28 мая, приступили к отправке на родину тела жителя Австралии Брэда, который погиб в ДТП в Амурской области. Она состоит из нескольких этапов, рассказал ИА «Амур.инфо» представитель одного из амурских мемориальных предприятий, которое занимается транспортировкой.

Сейчас тело Брэда находится в аэропорту Благовещенска, туда его проводили благовещенские байкеры. Оттуда 29 мая тело утренним авиарейсом отправят в Москву. Из столицы доставят во Владивосток, затем – в Сеул и, наконец, – в Австралию. На родину погибшего должны доставить, ориентировочно, 2 июня.

Представитель ритуальной компании пояснил, что доставку тела из Благовещенска в Москву организовала местная компания, а далее за перевозку будет отвечать столичное предприятие. Перевозка оплачена фирмой, где был застрахован Брэд.

Как сообщало Амур.инфо, австралиец погиб в ДТП на амурской трассе 22 мая. Он ехал на мотоцикле, упал на леерное ограждение и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Дома у Брэда остались трое детей. Мужчина планировал пересечь всю Россию, поездить по Европе и финишировать в Лондоне.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Капец, только в России такое возможно.....А на прямую сразу во Владик нельзя? Бедный мужик, будет летать туда обратно через всю страну.....ДЕБЕЛИЗМ!

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    О таком путешествии он и мечтать не мог.....

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Москва похоже взяла под контроль всех, и живых и не живых. Как бы не ввели закон, по которому когда помрёшь, нужно будет лично явиться в столицу для отчёта, для порядка. Короче, байкеры, объезжайте стороной...

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