Благовещенские байкеры проводили в аэропорт погибшего в Приамурье австралийца

В воскресенье, 28 мая, приступили к отправке на родину тела жителя Австралии Брэда, который погиб в ДТП в Амурской области. Она состоит из нескольких этапов, рассказал ИА «Амур.инфо» представитель одного из амурских мемориальных предприятий, которое занимается транспортировкой.

Сейчас тело Брэда находится в аэропорту Благовещенска, туда его проводили благовещенские байкеры. Оттуда 29 мая тело утренним авиарейсом отправят в Москву. Из столицы доставят во Владивосток, затем – в Сеул и, наконец, – в Австралию. На родину погибшего должны доставить, ориентировочно, 2 июня.

Представитель ритуальной компании пояснил, что доставку тела из Благовещенска в Москву организовала местная компания, а далее за перевозку будет отвечать столичное предприятие. Перевозка оплачена фирмой, где был застрахован Брэд.

Как сообщало Амур.инфо, австралиец погиб в ДТП на амурской трассе 22 мая. Он ехал на мотоцикле, упал на леерное ограждение и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Дома у Брэда остались трое детей. Мужчина планировал пересечь всю Россию, поездить по Европе и финишировать в Лондоне.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев