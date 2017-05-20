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Пропавшая в Благовещенске женщина нашлась

Пропавшая в Благовещенске женщина нашлась

Благовещенка Ирина Сысоева 1962 года рождения, которая пропала в областной столице, найдена. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили родственники женщины.

По их словам, горожанку обнаружили в Амурском областном психоневрологическом диспансере. Эту информацию родственникам передали стражи порядка. О состоянии Ирины Сысоевой пока ничего не известно.

Как сообщало Амур.инфо, женщину искали несколько дней. 24 мая она ушла из дома и не вернулась. Родственники обратились в полицию. У горожанки возможна потеря памяти.

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#происшествия

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