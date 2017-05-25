В Благовещенске горожане сами поставили на колеса опрокинувшийся автомобиль (видео)
В социальных сетях появилось видео с места ДТП в Благовещенске по адресу: улица Зейская, 171. Как видно на кадрах, несколько горожан своими силами поставили на колеса опрокинувшийся при аварии автомобиль.
Машина, которую перевернули, – японский кроссовер. По информации очевидцев, кроме него в ДТП получили повреждения белая «тойота» и черная «хонда». Сведений о возможных пострадавших не поступало.
Видео: instagram.com/dtpgram_blg.
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