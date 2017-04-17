В Приамурье проходят праймериз «Единой России»

Фото: пресс-секретарь амурского отделения партии «Единая Россия»

В воскресенье, 28 мая, в Амурской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В 8 часов утра открылись 11 счетных участков, в каждом из которых работает участковая счетная комиссия.

Пять участков для голосования работают на территории Свободного, жители которого сегодня выбирают того, кто, по их мнению, достоин представлять «ЕР» на выборах главы муниципального образования в сентябре 2017 года.

Еще шесть участков для голосования открыли свои двери на территории одномандатного избирательного округа № 2 «Райчихинский объединенный». Жители Райчихинска, поселка Прогресс, а также части Завитинского района выбирают кандидата от «Единой России», который на осенних выборах будет бороться за вакантное место депутата Законодательного собрания Амурской области седьмого созыва.

На 15 часов дня явка по одномандатному избирательному округу № 2 «Райчихинский объединенный» достигла отметки 6,96 % от общего числа избирателей. В то же время показатель явки в Свободном составил 6,34 % от числа избирателей, сообщает пресс-секретарь амурского отделения партии «Единая Россия».

«В партийной процедуре отбора принимают участие люди из разных социальных групп как с политическим опытом, так и начинающие делать в политике первые шаги. Весь период партия контролировала, чтобы агитационные кампании всех наших участников проходили без нарушений, не использовались запрещенные методы в борьбе и не допускались любые попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования», – прокомментировал секретарь амурского отделения партии, председатель регионального организационного комитета «Единой России» Павел Тихончук.

Завершится процедура голосования в 20 :00, после чего члены счетных комиссий вскроют урны для бюллетеней и приступят к подсчету голосов.

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Александр Авдеев