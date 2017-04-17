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В Приамурье проходят праймериз «Единой России»

В Приамурье проходят праймериз «Единой России»
Фото: пресс-секретарь амурского отделения партии «Единая Россия»

В воскресенье, 28 мая, в Амурской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия». В 8 часов утра открылись 11 счетных участков, в каждом из которых работает участковая счетная комиссия.

Пять участков для голосования работают на территории Свободного, жители которого сегодня выбирают того, кто, по их мнению, достоин представлять «ЕР» на выборах главы муниципального образования в сентябре 2017 года.

Еще шесть участков для голосования открыли свои двери на территории одномандатного избирательного округа № 2 «Райчихинский объединенный». Жители Райчихинска, поселка Прогресс, а также части Завитинского района выбирают кандидата от «Единой России», который на осенних выборах будет бороться за вакантное место депутата Законодательного собрания Амурской области седьмого созыва.

На 15 часов дня явка по одномандатному избирательному округу № 2 «Райчихинский объединенный» достигла отметки 6,96 % от общего числа избирателей. В то же время показатель явки в Свободном составил 6,34 % от числа избирателей, сообщает пресс-секретарь амурского отделения партии «Единая Россия».

«В партийной процедуре отбора принимают участие люди из разных социальных групп как с политическим опытом, так и начинающие делать в политике первые шаги. Весь период партия контролировала, чтобы агитационные кампании всех наших участников проходили без нарушений, не использовались запрещенные методы в борьбе и не допускались любые попытки дискредитировать процедуру предварительного голосования», – прокомментировал секретарь амурского отделения партии, председатель регионального организационного комитета «Единой России» Павел Тихончук.

Завершится процедура голосования в 20 :00, после чего члены счетных комиссий вскроют урны для бюллетеней и приступят к подсчету голосов.

Просмотров всего: 346

#партии #политика #Райчихинск #Свободный

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Blg-boy

    Blg-boy
    1 час назад

    Жулики и воры репетируют,проверяют надежность административного ресурса ..

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    праймериз



    Нет русского аналога этого бреда?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Есть, но патриотам-едроботам пофигу. Они так ненавидят англосаксов, что всюду ввёртывают их словечки.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Oldlord



    праймериз



    Нет русского аналога этого бреда?



    Лорд, а оно вам надо ?

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Тренируются делать вбросы и кататься на каруселях

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Vlad2

    Oldlord



    праймериз



    Нет русского аналога этого бреда?



    Лорд, а оно вам надо ?



    Мне, может быть, и не надо.

    А вот кому-то менее продвинутому, может быть, и не понятно, о чём речь.

    Подумает ещё что-нибудь плохое, нетрадиционное, про едросян.

    Да ещё и прав окажется...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    РАМ

    Тренируются делать вбросы и кататься на каруселях



    ну естественно, другого объяснения, что либерасню не выбирают не существует. Не повезло либерасне с народом.

  • Vlad2

    Vlad2
    1 час назад

    Oldlord

    Vlad2

    Oldlord



    праймериз



    Нет русского аналога этого бреда?



    Лорд, а оно вам надо ?



    Мне, может быть, и не надо.

    А вот кому-то менее продвинутому, может быть, и не понятно, о чём речь.



    Ну вот, я сел в лужу... оказался непродвинутым, абидно!

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    3.1

  • Graf1977

    Graf1977
    34 минуты назад

    а за чей счёт сеё мероприятие интересно?

  • Алекс К

    Алекс К
    32 минуты назад

    пойдем выбирать,че уж тут

  • архивная

    архивная
    4 минуты назад

    вот вот я тоже хотела бы узнать,за чей счет это никчемное населению мероприятие провели?

  • vertex

    vertex
    3 минуты назад

    А банкет был?

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