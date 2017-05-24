В Благовещенске на аэропортовской трассе произошло жесткое ДТП: пострадала женщина
В воскресенье, 28 мая, в Благовещенске произошло жесткое ДТП по дороге в аэропорт, на Игнатьевском шоссе. В результате аварии травмы получила женщина, сообщают очевидцы.
По их сведениям, происшествие случилось в районе кафе «Панорама». Участниками ДТП стали грузовик и отечественный автомобиль. Обе машины получили серьезные повреждения.
В городском отделе ГИБДД на момент публикации предоставить информацию об аварии не смогли.
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