Все молодожены Благовещенска будут получать сертификаты на бесплатное обследование

Фото: snowyowlhotel.ru

В Благовещенске стартовала пилотная программа «Сертификат здоровья молодой семьи». В ее рамках все молодожены будут получать сертификаты, позволяющие пройти обследование репродуктивного здоровья.

Первые благовещенские молодожены получили бумаги в воскресенье, 28 мая, во время торжественной регистрации брака. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, их обладателями стали две пары. Документ семье Михно вручил генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Валентин Тимаков.

«Это знаменательный день для вас, ваших родных и близких. Со стороны правительства России, правительства Амурской области, министерства здравоохранения Амурской области, нашего агентства по развитию человеческого капитала, мы решили сделать вклад в развитие вашей семьи, и сегодня мы вам вручаем сертификат молодой семьи. Он направлен на поддержание здоровья, чтобы принять все меры для того, чтобы быстрее появились дети. Для России – это будущее в здоровых поколениях», – сказал Валентин Тимаков.

Пилотный проект будет реализовываться в Благовещенске в течение года, в его рамках сертификат получит каждая новая пара молодоженов. В дальнейшем программу намерены распространить по всей Амурской области.

«Это документ, который позволяет молодой паре пройти обследование по состоянию репродуктивной системы как у мамы, так и у отца. Все исследования выполняются бесплатно в женской консультации, куда относится молодая мама. И на основании первичного минимума, который разработан министерством здравоохранения Амурской области, можно сделать предварительный срез о состоянии будущего данной семьи. Если потребуются помощь или дообследование, действие сертификата будет продлено.

Для нас это чрезвычайно важно, потому что сегодня многие пары страдают вопросами бесплодия, поэтому, говоря в целом о демографической концепции в регионе, мы намерены и дальше вместе с губернатором Александром Козловым развивать технологии и меры, которые дают реальную отдачу», – прокомментировала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

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#жизнь #здоровье

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Александр Авдеев