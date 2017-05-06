Более 1200 человек приняли участие в марафоне здоровья в Благовещенске (фото)

В воскресенье, 28 мая, в Благовещенске состоялся марафон здоровья, в котором приняли участие более 1 200 человек. Мероприятие открыло III Всероссийскую конференцию «Демографическое развитие Дальнего Востока», которая пройдет в областной столице в течение трех дней.

Участников и гостей марафона приветствовала заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко. «Мы с вами поддерживаем лозунг: "Россиян и амурчан должно быть много". Я хочу всем пожелать отличного настроения, крепкого здоровья, а нашей Амурской области – процветать и прирастать еще большим количество молодых, талантливых, смелых людей», – сказала она.

В марафоне прошло три забега: на 10 километров для опытных спортсменов, на тысячу метров – для участников демографической конференции и остальных желающих, а также на 500 метров – для семейного забега. Последний получил неожиданную популярность, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Организаторы рассчитывали, что в нем примут участие 150 человек, а зарегистрировалось более 200.

В забеге на тысячу метров приняли участие представители агентства по развитию человеческого капитала, в том числе и его генеральный директор Валентин Тимаков.

«Впервые проходит такой марафон. Очень хорошо, что у нас так много участников. Мы сегодня бежим, занимаемся спортом, но самое главное – укрепляем здоровье. Сегодня также начинает свою работу III Всероссийская конференция по демографии. Задача – чтобы нас стало больше, чтобы мы были здоровее и жили дольше», – отметил Валентин Тимаков.

Кроме того, на марафоне министерство спорта Амурской области презентовало мобильную площадку ГТО. Здесь любой желающий мог сдать спортивные нормативы.

Просмотров всего: 179

#отдых #спорт

распечатать

Фотогалерея +68

Александр Авдеев